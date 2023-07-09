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​Волкер: "Це не Україна не готова до НАТО, а Альянс не готовий прийняти Україну"

Колишній спецпредставник Держдепу відреагував на останнє інтерв’ю Джо Байдена CNN.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.

Про це Волкер написав у своєму Twitter у неділю, пише "Європейська правда".

Так він відреагував на останнє інтерв’ю Джо Байдена CNN. У ньому президент США сказав, що прийняття Києва в умовах війни з Росією означало б, що "у стані війни з Росією буде й увесь Альянс".

Байден також зазначав, що для вступу в НАТО Україна потребує певного часу, аби відповідати всім вимогам, "починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань".

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо того, "чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни".

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"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому", - прокоментував Волкер.

Волкер був серед десятків авторитетних західних експертів, військових і дипломатів, які підписали лист напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше Волкер припустив, що Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни проти Росії. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України розв'язуватиметься після війни

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