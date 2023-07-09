​Волкер: "Це не Україна не готова до НАТО, а Альянс не готовий прийняти Україну"

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.

Про це Волкер написав у своєму Twitter у неділю, пише "Європейська правда".

Так він відреагував на останнє інтерв’ю Джо Байдена CNN. У ньому президент США сказав, що прийняття Києва в умовах війни з Росією означало б, що "у стані війни з Росією буде й увесь Альянс".

Байден також зазначав, що для вступу в НАТО Україна потребує певного часу, аби відповідати всім вимогам, "починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань".

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо того, "чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни".

"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну. І це ще відгукнеться в майбутньому", - прокоментував Волкер.

Волкер був серед десятків авторитетних західних експертів, військових і дипломатів, які підписали лист напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше Волкер припустив, що Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни проти Росії. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України розв'язуватиметься після війни.