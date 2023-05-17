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Не зараз, - Воллес про вступ України до НАТО

Британія виступає за те, щоб Україна отримала дорожню карту дій щодо вступу.

Не зараз, - Воллес про вступ України до НАТО
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни. 

Про це він заявив під час брифінгу з очільником Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує The Independent.

"Щодо членства України в НАТО не зараз. Україна посеред війни", – сказав Воллес.

Він зазначив, що наразі важливо будувати обороноздатність України проти Росії під час та після завершення війни. Також необхідно допомогти Україні прийти до стандартів НАТО.

Британія виступає за те, щоб Україна отримала дорожню карту дій щодо вступу, сказав він.

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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.

Американська газета Washington Post написала, що зараз тривають перемовини членів НАТО щодо визначення наступних кроків на шляху приєднання України до Західного альянсу. Країни-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ має стати членом організації Північноатлантичного договору. Однак посадовці блоку заявили виданню, що, попри підтримку, члени досягли консенсусу − у липні Україна запрошення про приєднання до блоку не отримає.

Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступу України до НАТО і закликав запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході липневого саміту НАТО у Вільнюсі. 

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