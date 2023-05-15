Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав західних союзників не боятися Путіна і дати Україні винищувачі F16, додавши, що постачання ракет Storm Shadow вже дало свій позитивний результат.

«Моя особиста порада: ми можемо досягти успіху, лише якщо не боятися Путіна і не довіряти Путіну. Чудовою відповіддю на будь-який шантаж Путіна буде F⁠16. Я дуже ціную те, що Велика Британія, наскільки я розумію і знаю, вже розпочала підготовку та навчання пілотів F⁠16 у Сполученому Королівстві. Це також життєво важливий сигнал для створення глобальної коаліції реактивних винищувачів, яка має покращити оборонну та наступальну здатність українських Збройних Сил», – сказав Порошенко.

На його думку, Україна зараз не має повітряної підтримки, і коаліція реактивних винищувачів може повернути Україні панування в небі або принаймні припинити панування Росії в небі під час української наступальної операції.

«Ми розраховуємо, що літаки прибудуть якнайшвидше. Це пункт номер один. Пункт номер два – ми не чекаємо реактивного винищувача для початку нашої наступальної операції. Кожного тижня я буваю на полі бою разом з нашими військами, надаючи максимальну допомогу, або на військових виставках, щоб вибрати та купити постачання для Збройних Сил. І я можу вам підтвердити, що наступальна операція може початися будь-де та будь-якої миті на 1000-кілометровому полі бою з росією. Ми точно не коментуємо це. Це має бути шоком для російських військ, і ми робимо все можливе, щоб зробити це так само ефективно, як наша попередня наступальна операція», – говорить Порошенко.