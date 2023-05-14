У Німеччині буде йти мова підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський вночі приземлився в Берліні, повідомив він у Твіттері. У Німеччині буде йти мова про підтримку України.

“Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄВРОПА. НАТО. Безпека”, − зазначив очільник країни.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Це перший візит глави держави до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії.

До Берліна він приїхав з Італії, де зустрівся, серед інших, з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні та Папою Римським Франциском.

Оновлено 10:35. Зеленський вже зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром і подякував Німеччині за підтримку, пише Reuters.

“У найскладніший час сучасної історії України пишаємося тим, що Німеччина є нашим справжнім другом і надійним союзником. Разом ми переможемо і повернемо мир до Європи”, – написав очільник України у книзі гостей президентства Німеччини.

Зазначимо, Зеленського до Берліна доставив літак Військово-повітряних сил Німеччини. Після входу в повітряний простір країни літак тимчасово супроводжували винищувачі Eurofighter.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der 🇺🇦 im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

Нагадаємо, у порядку денному Зеленського є також зустріч з федеральним канцлером Олафом Шольцем. У німецькому Ахені Зеленському як представнику всього українського народу мають вручити престижну Премію імені Карла Великого. З 1950 року вона присуджується діячам, які зробили видатний внесок у справу європейської єдності.

Вчора уряд Німеччини підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.