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Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

Також очікується зустріс із Папою Римським Франциском.

Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 13 травня, у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

Про це повідомляє Офіс президента. 

Також очікується зустріс із Папою Римським Франциском.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою. Зокрема, президент подякував за комплексну допомогу, яку Україна отримує від Італії.

Зеленський відзначив необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема завдяки новим санкціям.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української формули миру.

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