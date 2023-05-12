«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
ГоловнаПолітика

Кличко до Дня матері вручив відзнаки військовослужбовицям, волонтеркам та жінкам загиблих героїв

Мер відзначив 29 жінок.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня матері нагородив відзнаками Київського міського голови матерів і дружин загиблих Героїв - захисників України, військовослужбовиць та жінок-волонтерок. Про це повідомляє сайт КМДА.

«У неділю, 14 травня, в Україні відзначатимуть День матері. Шановні жінки, знаю, що немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця і зменшити біль втрати. Але хочу, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Ваші сини та чоловіки – справжні Герої, які віддали своє життя за нашу країну, за її свободу і незалежність», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва вручив матерям і дружинам загиблих Героїв, військовослужбовицям, а також жінкам-волонтеркам 29 відзнак Київського міського голови.

Віталій Кличко подякував жінкам за те, що вони щодня наближають Перемогу. Організовують благодійні заходи, збирають кошти на потреби ЗСУ, купують тепловізори, квадрокоптери, автівки, автобуси для евакуації. Виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки, здають кров, їздять на передову, допомагають людям із прифронтових та деокупованих територій. Готують та забезпечують їжею військовослужбовців, тримають культурний, освітній та інформаційний фронт. 

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до США і наголосив, що країна-терорист росія має бути покарана, а воєнні злочинці – притягнуті нарешті до відповідальності. 

Також повідомлялося, що Віталій Кличко звернувся до мера Берліна Кая Вегнера щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies