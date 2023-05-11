3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
ГоловнаПолітика

Українське МЗС назвало останні пропозиції Росії для Грузії "угодою з дияволом"

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - наголосив речник МЗСУ.

Українське МЗС назвало останні пропозиції Росії для Грузії "угодою з дияволом"
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

МЗС України розглядає рішення президента Росії Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову нинішньої грузинської влади накласти санкції на РФ та уповільнення європейської інтеграції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Підписуйтесь на наш Google News

За його словами, "Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом". "А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол... Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що таким чином "Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу". 

Речник МЗС додав, що частина громадян і політиків Грузії не підтримують політику зближення з Росією, тож Україна висловлює "солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах".  

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Росія з понеділка скасувала візовий режим для громадян Грузії.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії росіян провокацією. Вона наголосила, що відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує грузинську територію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies