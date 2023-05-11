Українське МЗС назвало останні пропозиції Росії для Грузії "угодою з дияволом"

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - наголосив речник МЗСУ.

МЗС України розглядає рішення президента Росії Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову нинішньої грузинської влади накласти санкції на РФ та уповільнення європейської інтеграції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, "Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом". "А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол... Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що таким чином "Кремль отримує поступки без понесення відповідальності за те горе, яке він заподіяв грузинському народу".

Речник МЗС додав, що частина громадян і політиків Грузії не підтримують політику зближення з Росією, тож Україна висловлює "солідарність та підтримку грузинам в їхньому законному прагненні розбудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах".

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Росія з понеділка скасувала візовий режим для громадян Грузії.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі назвала такі дії росіян провокацією. Вона наголосила, що відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує грузинську територію.