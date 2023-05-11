До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон (Ylva Johansson).
Про це комісар написала у Twitter.
“Сьогодні в Києві, щоб обговорити нашу спільну безпеку України та ЄС”, - йдеться в повідомленні.
Вона зазначила, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко досягає у цьому питанні відмінних результатів.
Зокрема, сторони обговорять:
- співпрацю поліції
- успішну роботу щодо запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї
- розслідування військових злочинів
- підтримку розмінування
In Kyiv today to discuss our shared— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023
🇪🇺🇺🇦 security
Ukrainian Minister of Interior
Ihor Klymenko is achieving excellent results.
Agenda:
- police cooperation
- our successful work to prevent firearms trafficking
- war crimes investigations
- De-Mining support from 🇪🇺 pic.twitter.com/tEpv0QIERa
Нагадаємо, в кінці червня може почати роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії в Україні. Низка країн вже висловили бажання направити своїх фахівців працювати у цій структурі.