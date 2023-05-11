До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон (Ylva Johansson).

Про це комісар написала у Twitter.

“Сьогодні в Києві, щоб обговорити нашу спільну безпеку України та ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко досягає у цьому питанні відмінних результатів.

Зокрема, сторони обговорять:

співпрацю поліції

успішну роботу щодо запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї

розслідування військових злочинів

підтримку розмінування

In Kyiv today to discuss our shared

🇪🇺🇺🇦 security



Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results.



Agenda:

- police cooperation

- our successful work to prevent firearms trafficking

- war crimes investigations

- De-Mining support from 🇪🇺 pic.twitter.com/tEpv0QIERa — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Нагадаємо, в кінці червня може почати роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії в Україні. Низка країн вже висловили бажання направити своїх фахівців працювати у цій структурі.