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До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон

Серед іншого, сторони обговорять співпрацю поліції та розслідування військових злочинів.

До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон
Ігор Клименко та Ілва Йоганссон
Фото: Twitter/Ylva Johansson

До Києва прибула комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон (Ylva Johansson). 

Про це комісар написала у Twitter. 

“Сьогодні в Києві, щоб обговорити нашу спільну безпеку України та ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко досягає у цьому питанні відмінних результатів.

Зокрема, сторони обговорять:

  • співпрацю поліції 
  • успішну роботу щодо запобігання незаконному обігу вогнепальної зброї
  • розслідування військових злочинів
  • підтримку розмінування

 

Нагадаємо, в кінці червня може почати роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину агресії в Україні. Низка країн вже висловили бажання направити своїх фахівців працювати у цій структурі.

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