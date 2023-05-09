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Європарламент підтримав безмитну торгівлю з Україною ще на рік

“За” проголосували 537 депутатів, “проти” – 42, ще 38 утрималися.

Європарламент підтримав безмитну торгівлю з Україною ще на рік
Фото: europarl.europa.eu

Європарламент дав зелене світло призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на один рік (з 5 червня 2023 року), щоб підтримати економіку країни. 

Про це повідомляє пресслужба парламенту. 

Депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

Після схвалення Радою ЄС цей захід буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і застосовуватиметься наступного дня після публікації.

На початку травня Денис Шмигаль зявив, що Україна домовилася з ЄС продовжити "економічний безвіз" на рік і розблокувати транзит товарів. Йдеться про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів.

Нагадаємо, в кінці квітня посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною. Далі це рішення має схвалити Європейський парламент із подальшим ухваленням офіційного рішення Європейською радою. Процедура має бути завершена наприкінці травня.

Раніше повідомлялось, що п'ять держав-членів ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту товарів з України. Також Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина вимагають більше компенсації для своїх фермерів.

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