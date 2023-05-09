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Очільник українського МЗС вперше за 10 років вирушив з візитом до Латинської Америки

Дмитро Кулеба відвідає Гватемалу – вперше в історії України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушив з візитом до Гватемали. Це перша поїздка очільника українського МЗС до країни і перші за десять років відвідини Латинської Америки.

“Попереду − неблизька дорога до далекої, але щиро дружньої Гватемали, де на запрошення мого колеги Маріо Букаро Флореса я візьму участь в Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД) та здійсню двосторонній візит. Ця країна у час скрути проявила себе як справжній друг. А друзів Україна цінує”, − написав він у соцмережі Instagram.

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Головний дипломат України вперше візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав, до якої входять 25 країн. Карибський басейн − важливий регіон, який має значні ресурси, зацікавлений в українських товарах, досвіді цифровізації уряду та взаємовигідній політичній співпраці в міжнародних організаціях.

“Мій візит до Латинської Америки є частиною курсу МЗС на відкриття нових горизонтів для України, українського бізнесу та громадян. Він відкриє нову сторінку відносин України з країнами Латинської Америки та посилить співпрацю з Глобальним півднем”, − додав міністр.

Нагадаємо, Гватемала стала першою з країн Латинської Америки, яка підтримала створення спецтрибуналу над Росією

Торік президент Гватемали Алехандро Джамматтеї уперше за всю історію двосторонніх відносин обох держав відвідав Україну, побувавши у зруйнованих росіянами передмістях Києва.

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