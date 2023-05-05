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Дмитро Кулеба нагородив дівчину, котра відмовилась виступати на фестивалі через присутність представника РФ

Софія не заспівала жодного слова, але сказала важливі слова.

Дмитро Кулеба нагородив дівчину, котра відмовилась виступати на фестивалі через присутність представника РФ
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відзначив 13-річну Софію Самолюк спеціальною подякою за перемогу духу в культурній дипломатії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою”, - написав міністр.

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Він підкреслив, що Софія не заспівала жодного слова, але сказала важливі слова, і таким чином здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

“Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ тримати двері спорту закритими для війни та пропаганди Росії.

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