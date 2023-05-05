Дмитро Кулеба нагородив дівчину, котра відмовилась виступати на фестивалі через присутність представника РФ

Софія не заспівала жодного слова, але сказала важливі слова.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відзначив 13-річну Софію Самолюк спеціальною подякою за перемогу духу в культурній дипломатії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою”, - написав міністр.

Він підкреслив, що Софія не заспівала жодного слова, але сказала важливі слова, і таким чином здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

“Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ тримати двері спорту закритими для війни та пропаганди Росії.