Театр Франка скасував участь в угорському фестивалі через російську виставу

Організатори додали росіян до програми вже після того, як Театр Франка підтвердив участь.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відмовився від участі в Х Театральній Олімпіаді в Будапешті (Угорщина), що цьогоріч проходить з 1 квітня по 1 липня. Про це повідомила пресслужба театру.

Причиною цього стало включення до програми фестивалю вистави REX у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. "Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який активно підтримує війну проти України", – йдеться у повідомленні.

Театр Франка погодився взіти участь в Театральній Олімпіаді з виставами "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула" ще в січні; у листі до організаторів адміністрація театру зазначила, що "заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновленню "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним". Організатори фестивалю запевнили, що у програмі не запланована участь представників РФ.

"Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі Театральної Олімпіади. Театр Франка розуміє важливість презентації української культури за кордоном та постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу. Водночас ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію Росії", – повідомила адміністрація театру.

Театральна Олімпіада – міжнародний фестиваль, що представляє творчість провідних театральних творців з усього світу. Цьогоріч там покажуть свої вистави близько 200 колективів із понад 30 країн світу. У рамках програми відбудеться 550 вистав на 70 локаціях.

Як повідомляє УП, крім вистави REX у програмі також можна знайти такі постановки як "Распутін", "Анна Карєніна", "Сибірський чардаш".

Нагадаємо, художник Сергій Майдуков відмовився отримувати премію миру ім. Ремарка разом із російською письменницею.