Іван Малкович з оркестром: Національний будинок музики оголосив програму на травень

Національний будинок музики оголосив програму на травень. Заплановані концерти органної, вокальної, камерної, хорової та симфонічної музики від бароко до сучасності.

6 травня. Магія мюзиклу та оперети, Київська опера

Фото: Національний будинок музики

Ритми та мелодії Бернстайна, Поклада, Веббера дають панораму мюзиклу й оперети від Відня кінця ХІХ століття, до Нью-Йорку середини ХХ століття.

Виконавці: Іванна Пліш /сопрано/, Тетяна Гавриленко /мецо-сопрано/, Сергій Андрощук /тенор/, Катерина Баженова /фортепіано/, Камерний ансамбль «Київ-Брасс», Анатолій Баженов /скрипка/

7 травня. Сенси: Любов, Андріївська церква

Фото: Національний будинок музики

Завершальний концерт циклу «Сенси:», який фахівці з історично поінформованого виконавства, колектив Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble, презентує у цьому сезоні. У ньому прозвучать твори барокових композиторів.

У програмі: Талліс, Гасслер, Монтеверді, Піккі, Славинецький, Меалі, Кріґер, Телеман, Бах, Бортнянський, Ротем

12 травня. NotaBene Chamber Group: Моцарт, Брух, Рота, “Хлібня” Софія Київська

Фото: Національний будинок музики

Учасники камерного ансамблю NB Chamber group — Юрій Немировський, Артем Полуденний, Роман Лопатинський — продовжують знайомити киян з найкращими камерними творами, написаними для кларнета, віолончелі та фортепіано.

«Kegelstatt Trio» Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791) переносить нас до середини XVIII століття, у час, коли кларнет вважався ще відносно новим інструментом і композитори щоразу шукали нові способи до його застосування. У своєму тріо австрійському композитору вдалося по-особливому підкреслити плавність та мелодичність духового інструмента.

У циклі «Вісім п’єс для кларнета, віолончелі та фортепіано» німецького композитора Макса Бруха (1838-1920) є певне узагальнення традиції віденського класицизму (Моцарта і Бетховена) та зрілого німецького романтизму (Шумана і Брамса).

Кларнетове тріо Ніно Роти (1911-1979), легендарного кінокомпозитора, який також написав ряд опер, балетів, безліч камерних та симфонічних творів - лише маленька частина величезної спадщини італійського композитора.

13 травня. Романтична весна: Райнбергер, Шух, Бібік, Національна філармонія

Фото: Національний будинок музики

Liatoshynskyi Capella під керівництвом Андрія Сиротенка та органіст Харківської філармонії Станіслав Калінін представлять твори Йозефа Райнбергера (1839-1901), Михайла Шуха (1952-2018) та Валентина Бібіка (1940-2003).

У першому відділенні прозвучать твори німецького композитора, представника музичного романтизму: Концерт для органа з оркестром №1 фа мажор та Меса для подвійного хору мі-бемоль мажор.

Друге відділення присвячене музиці харківських композиторів. Мальовничі сонористичні частини хорового циклу «Хорові картини» Валентина Бібіка будуть чергуватися з органними творами Михайла Шуха.

24 травня. Іван Малкович та Liatoshynskyi Capella, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Фото: Національний будинок музики

До дня Слов'янської писемності і культури Liatoshynskyi Capella: Choir разом з українським поетом та видавцем Іваном Малковичем представлять програму «Музику слова».

Відбудеться читання української поезії XX-XXI соліть та виконання хорових творів Леонтовича, Людкевича, Стеценка, Лятошинського, на слова українських, сербських, словенських, та македонських поетів.

Поєднання поезії та класичної музики доволі органічне для Івана Малковича, який і сам має музичну освіту. У 1980 році він закінчив Івано-Франківське музичне училище (клас скрипки) і досі інколи виступає на презентаціях свого видавництва як скрипаль.

26 травня. Орган нон-стоп: Бах, Національна філармонія

Фото: Національний будинок музики

Солістки Національного будинку музики Ірина Харечко та Ганна Бубнова представлять органні твори Йоганна Себастьяна Баха.

Програма продемонструє багатогранність і глибину композицій німецького майстра, починаючи від інтроспективних та філософських хоральних прелюдій до жвавих та радісних токат. Зокрема, прозвучить найпопулярніший твір Баха для органа – Токата і фуга ре мінор.

27 травня. Шуберт і Дворжак. Камерні твори, Будинок вчених

Фото: Національний будинок музики

Концерт складається зі знакових для музичного романтизму творів ХІХ століття.

Один з перших романтиків Франц Шуберт (1797-1828) написав свій Sonatensatz для фортепіанного тріо влітку 1812-го, коли йому було всього 15 років, він втратив місце у хорі Віденської імператорської капели через мутацію голосу, а також померла його матір. Крім маловідомого раннього твору Шуберта виконавці представлять також його більш відомий твір «Notturno», також написаний для фортепіанного тріо (фортепіано, скрипка, віолончель).

Кульмінацією концерту стане виконання Фортепіанного квінтет no.2, Op. 81 Антоніна Дворжака (1841-1904), який вважається одним з найбільших досягнень європейської камерної музики ХІХ століття. У масштабних чотирьох частинах чеський композитор вдало поєднує епічний розмах з проникливою лірикою та ритмічною винахідливістю.

Виконавці: Андрій Васін /фортепіано/, Кирило Бондар /скрипка/, Михайло Білич /скрипка/, Андрій Чоп /альт/, Микола Любенко /віолончель/

28 травня. Києве мій, Андріївська церква

Фото: Національний будинок музики

На День Києва концерт солістів Національного будинку музики продемонструє пишноту вокальної творчості українських композиторів, що випромінює пристрасть і красу, гармонійно поєднує фольклорні впливи та європейську музичну мову. У програму увійшли твори Лятошинського, Кос-Анатольського, Шамо, Білаша, Сильвестрова, Скорика та інших відомих українських композиторів.

Виконавці: Іванна Пліш /сопрано/, Тетяна Гавриленко /мецо-сопрано/, Сергій Андрощук /тенор/, Тамара Рой /флейта/, Катерина Баженова /фортепіано/.

Нагадаємо, у Музеї Києва проходить виставка чумацької ікони на рибі. В експозиції - єдина збережена в Україні історична ікона та сучасні зразки іконопису на рибі.