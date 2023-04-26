Режисер Франсуа Озон та акторки фільму "Мій злочин" записали відеозвернення до українців

Напередодні виходу в український прокат нової стрічки “Мій злочин”, її Франсуа Озон записав відеозвернення до українців. Режисер оприлюднив його на каналі Youtube.

“Я радий, що фільм виходить в український прокат. Я знаю, що у вас іде війна, і дуже важливо, щоб нові фільми виходили для вас. Тим більше, якщо це комедія. Тож, якщо цей фільм може принести вам якусь користь, я буду дуже щасливий", — сказав Озон.

До режисера приєднались виконавиці головних ролей стрічки, Надя Терешкевич та Ребекка Мардер. “Ми з вами, тримайтеся!” - сказали вони.

Фільм "Мій злочин" вийде в український кінопрокат 27 квітня. Це комедія, події якої розгортаються в Парижі 1930-х років. Молоду актрису звинувачують у вбивстві відомого продюсера, а її подруга-юристка допомагає дівчині виправдатися. Розпочинається нове життя, сповнене слави та успіху, але з часом правда відкривається. Стрічка зроблена за мотивами п’єси "Мій злочин" (1934) Жоржа Берра та Луї Вернейля, яка була екранізована вже двічі: "Справжня сповідь" (1937) та "Перехрести моє серце" (1946).

Франсуа Озон — французький кінорежисер та сценарист, відомий за фільмами "8 жінок", "Басейн"; один із найпомітніших представників "нової хвилі" у Франції. Його стрічку "Молода і прекрасна" (2013) номінували на Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а за фільм "У будинку" (2012) він отримав премію "Європейський кіноприз" як найкращий сценарист. Стрічка "З божої волі" (2019) здобула Срібного ведмедя (гран-прі журі) на Берлінале. У 2018 році Озон підтримав петицію Асоціації французьких кінорежисерів на захист ув'язненого Олега Сенцова.

Нагадаємо,10-й Чілдрен Кінофест оголосив фільм ретроспективи. Фестиваль пройде з 30 червня до 9 липня.