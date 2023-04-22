10-й Чілдрен Кінофест оголосив фільм ретроспективи

Найбільший дитячий кінофестиваль України Чілдрен Кінофест представив спеціальну ювілейну кінопрограму. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

10-й Чілдрен Кінофест пройде з 30 червня до 9 липня в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в кінотеатрах 10 міст України (Київ, Львів, Ужгород, Вінниця, Житомир, Чернівці та інші); для онлайн-перегляду організатори готують спеціальну ювілейну програму — добірку фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років. Покази в кінотеатрах та онлайн безкоштовні за умови попередньої реєстрації.

Фільмом ретроспективи цьогорічного Чілдрен Кінофесту стане «Таємний сад». Показом цієї стрічки буде відзначено 30 років від її виходу на екрани. «Таємний сад» 1993 року — робота всесвітньо відомої режисерки Аґнєшки Голланд, знайомої українським глядачам насамперед картиною про Голодомор «Ціна правди». «Таємний сад» — екранізація класичного дитячого роману англійської письменниці Френсіс Годґсон Бернет. Картина розповідає про 10-річну дівчинку, яка розгадує таємницю саду, захованого в похмурому маєтку. Ретроспективний показ у межах Чілдрен Кінофесту продовжує традицію знайомства юної аудиторії з кінокласикою: в різні роки на фестивалі показували мультфільми «Лисенятко Вук», «Острів скарбів», а також шедеври Чарлі Чапліна, Бастера Кітона та Жоржа Мельєса.

У межах Чілдрен Кінофесту всьоме відбудеться Дитячий кіноконкурс, прийняття робіт триває до 29 травня. До складу журі увійшли режисерка анімаційного фільму «Мавка. Лісова Пісня» та авторка мультсеріалу «Пес Патрон» Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки «Памфір» Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна («Гніздо горлиці», «Люся Інтерн»).

Фільми-фіналісти Дитячого кіноконкурсу покажуть у містах-учасниках фестивалю в межах 10-го Чілдрен Кінофесту, а також онлайн. Переможці конкурсу будуть відзначені призами від 5 до 10 тисяч гривень.

Чілдрен Кінофест — найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків, створений з метою виховання нового покоління кіноглядачів в Україні, розвитку практик сімейного культурного дозвілля та просування мистецтва кіно. За весь час від заснування у 2014 році подію відвідали понад 250 тисяч глядачів і глядачок. Від започаткування Дитячого кіноконкурсу на нього було подано вже понад тисячу робіт, 25 із яких стали призерами.

Нагадаємо, «Молодість» покаже одну з позаконкурсних програм у КINO42.