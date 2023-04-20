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Пішов з життя художник-шістдесятник Володимир Мельніченко

Йому був 91 рік.

Пішов з життя художник-шістдесятник Володимир Мельніченко
Фото: facebook.com/arwmheritage

На 92 році життя помер український художник-шістдесятник Володимир Мельніченко. Інформація про це з’явилась на сторінці спільноти АРВМ, що опікується збереженням культурної спадщини художників Ади Рибачук та Володимира Мельніченка.

Панно Київського центрального автовокзалу (фрагмент)
Фото: uk.wikipedia.org
Панно Київського центрального автовокзалу (фрагмент)

Володимир Мельніченко працював у сферах архітектури, скульптури, живопису, графіки, фотографії, був автором сценаріїв документальних фільмів. Найбільш знаний за творами у сфері монументального мистецтва (мозаїка, кераміка, метал, дизайн, пластичне моделювання). Найвідоміші роботи створив у тандемі з дружиною, художницею Адою Рибачук: до них відносяться Стіна пам'яті на Байковому кладовищі (рельєфи знищили в 1982 році), інтер’єр Київського центрального автовокзалу (відновлений 2021 року з ініціативи фонду АРВМ і силами небайдужих художників), серії панно в інтер'єрі Київського палацу дітей та юнацтва. 

Нагадаємо, у Рівному міська влада демонтувала мозаїку з двома українками в вишиванках; демонтаж пояснили декомунізацією.

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