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Кілька видавництв відмовились від участі в Книжковому Арсеналі-2023

Причина: зміни в організації ярмаркової частини фестивалю.

Кілька видавництв відмовились від участі в Книжковому Арсеналі-2023
Фото: Книжковий Арсенал

Деякі українські видавництва відмовились брати участь в 11-му Книжковому Арсеналі. Про це повідомило “Суспільне.Культура”.

Зокрема, у дописі на Фейсбук засновник видавництва "Komubook" Павло Швед зазначив, що що не розуміє рішення організувати ярмаркову частину фестивалю через кілька обраних книгарень та відмовився від участі: "Тобто кілька книгарень, взявши книжки У ВСІХ видавців за гуртовими цінами, хоче продавати їх на Арсеналі для відвідувачів за цінами роздрібними... Я б ще зрозумів, якби ці зароблені мільйони або й десятки мільйонів гривень пішли на розвиток Арсеналу, на промоцію української культури за кордоном чи, ще краще, на ЗСУ і смерть русні. Але якщо вони мають піти в кишені кількох книгарень, то ні, вибачте, без мене".

Фото: facebook.com/pavlo.shved

Участь у фестивалі не братиме також видавництво “Фоліо”. Про це у коментарях до допису Шведа написав директор “Фоліо” Олександр Красовицький.

Фото: facebook.com/pavlo.shved

Нагадаємо, 11-й Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал триватиме з 22 червня по 25 червня. Цьогоріч операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні ("Сенс", "Книжковий Лев", "Закапелок"). Оператором секції "Арткнига" стане Довженко-Центр в рамках міжінституційного партнерства з Мистецьким арсеналом. Такі зміни організатори пояснюють тим, що, в умовах війни, через проблеми із логістикою та вимогами безпеки, фестиваль буде значно меншим за масштабом. 

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