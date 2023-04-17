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Художник Сергій Майдуков відмовився отримувати премію миру ім. Ремарка разом із російською письменницею

Журі об'єднало в нагороді українця і росіянку "щоб війна не заглушала мову літератури та мистецтва".

Художник Сергій Майдуков відмовився отримувати премію миру ім. Ремарка разом із російською письменницею
Сергій Майдуков
Фото: theukrainian

Український художник та ілюстратор Сергій Майдуков відмовився отримувати спеціальну відзнаку премії миру імені Еріха Марії Ремарка 2023 разом із російською письменницею Людмілой Уліцкой. Як повідомляє “Читомо”, це художник написав у листі комітету премії.

За словами голови журі премії Сузанни Менцель-Рідль, цьогорічна премія миру ім. Ремарка мала трактуватися як знак надії на примирення. «Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва», — зазначила вона. «Саме тому ми сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією», – додала віцеголова журі Катаріна Пьоттер.

Сергій Майдуков відмовився отримувати премію в один день з Уліцкою. «Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ», — зазначив він у коментарі “Читомо”.

Премію миру імені Еріха Марії Ремарка вручає німецьке місто Оснабрюк що два роки, починаючи з 1991. У 2023 році премію вручать вшістнадцяте. Людміла Уліцкая отримає премію 22 червня 2023, в день 125-річчя Ремарка.

У 2005 році спеціальну відзнаку премії Ремарка отримав Юрій Андрухович. Лавреатами премії у різні роки були Тоні Джадт, Світлана Алєксієвич, Алі Ахмад Саїд Есбер, Лев Копелєв та інші. Серед людей, відзначеними спецнагородами премії, є офіцер російського флоту Ґріґорій Пасько, а також російська правозахисна організація «Мемориал».

Нагадаємо, Одеська опера звільнила головного диригента через контакти з представниками “руського миру”.

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