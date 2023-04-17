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​Путін має побачити, що не досягне цілей через втому від війни, – Бербок

“G7 має показати президенту РФ свою рішучість”.

​Путін має побачити, що не досягне цілей через втому від війни, – Бербок
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що президент РФ Володимир Путін має побачити, що не досягне своєї цілі через втому від війни.

Про це вона повідомила під час зустрічі глав МЗС країн G7 у Японії, пише Укрінформ.

За її словами, G7 минулого року протистояла російській агресії проти України за різними напрямками – підтримкою українського народу взимку, санкціями проти РФ та обмеженнями цін на нафту.

Бербок зазначила, що союзники допомогли Україні вистояти під час ударів по критичній інфраструктурі та зимового наступу росіян. Тепер G7 має показати Путіну свою рішучість щодо того, що він не досягне своєї цілі через виснаження та втому.

"Ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, у якому верховенство права має пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базуються не на залежності, а на справедливості та загальних правилах конкуренції", – наголосила міністерка закордонних справ ФРН.

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Нагадаємо, 10 квітня України отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. 

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