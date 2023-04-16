У Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води, який контролюється.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київська область: ситуація щодо підйому рівня води - контрольована. Станом на 15:00 на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.

"Тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 16 квітня, були підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.