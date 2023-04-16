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Рівень підняття води в Київській області контрольований, - ДСНС

Рятувальники постійно проводять моніторинг.

Рівень підняття води в Київській області контрольований, - ДСНС
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Київській області постійно проводять моніторинг підняття рівня води, який контролюється.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київська область: ситуація щодо підйому рівня води - контрольована. Станом на 15:00 на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під’їзди до житлових будинків.

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"Тут чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 16 квітня, були підтопленими 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та 225 будинків, з них 187 дачних.

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