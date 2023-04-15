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​В Україні підтоплені близько 600 дворогосподарств та 28 житлових будинків

Порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

​В Україні підтоплені близько 600 дворогосподарств та 28 житлових будинків
Фото: ДСНС

Наразі в Україні залишаються підтопленими близько 600 дворогосподарств (подвір’я та городи) у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

“У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплені понад 10 тис. 500 гектарів сільгоспугідь. Порушене транспортне сполучення до 30 населених пунктів: у Чернігівській області – 29 та у Київській – 1. Організований об’їзд до цих населених пунктів”, – йдеться у дописі.

Фото: ДСНС

Рятувальники з початку робіт підвезли для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 138 кг продуктів харчування; перевезли через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуювали 15 громадян; відкачали близько 10 тис. кубометрів води з 72 домогосподарств.

У Чернігівську область додатково направили п'ять болотоходів “Богун” та залучили вісім плавзасобів. Загалом для надання допомоги населенню від ДСНС залучалися понад 356 осіб та 133 одиниці техніки.

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Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали про підвищення рівнів води на річках України.

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