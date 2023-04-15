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У Бахмуті протягом доби знищено 80 окупантів, - Череватий

Другим за інтенсивністю Череватий назвав Лимансько-Куп’янський напрямок.

У Бахмуті протягом доби знищено 80 окупантів, - Череватий
Фото: dpsu.gov.ua

У межах міської забудови Бахмута Донецької області тривають «безпрецедентні бої». 

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі телемарафону.

«Ворог поставив за мету понад усе взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу, підривати моральний дух. І щодоби з кожним кутом цього міста вони це успішно роблять, намагаючись максимально завдати шкоди ворогу», – сказав Череватий.

За словами речника, протягом доби російські війська завдали біля Бахмута 158 ударів ракетами, артилерією та РСЗВ.

«Відбулося 17 бойових зіткнень, 80 окупантів знищено, 100 поранених, також знищено чотири польові склади ворога», – додав він.

Другим за інтенсивністю Череватий назвав Лимансько-Куп’янський напрямок, де за добу російські війська здійснили 307 обстрілів.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія відновила свій наступ на місто Бахмут, оскільки сили російської Міноборони та ПВК “Вагнера” покращили співпрацю.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що ворог щодоби здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. 

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