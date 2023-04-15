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У Сєвєродонецьку забирають до комендатури за дзвінки до родичів

Людей затримують навіть на дахах багатоповерхівок. 

У Сєвєродонецьку забирають до комендатури за дзвінки до родичів
Фото: EPA/UPG

В окупованому Сєвєродонецьку Луганської області загарбники забирають людей до комендатури за спроби зателефонувати родичам.

Про це йдеться у повідомленні Луганської ОВА. 

"У деяких районах Сєверодонецька люди знайшли місця на дахах багатоповерхівок, звідки можна зателефонувати рідним. Однак про цю можливість швидко стало відомо. Відтоді російські військові почали уважно оглядати дахи. Кого там знаходять – забирають до комендатури", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема в Старобільську, росіяни проводять перепис наявного житлового фонду для виявлення покинутих квартир.

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