Зеленський призначив нових голів Луганської і Сумської ОДА

Раніше призначення Лисогора та Артюха схвалив Кабмін.

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників Луганської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах від 12 квітня, оприлюднених на сайті президента України Володимира Зеленського.

Згідно з указом № 213/2023 Артема Лисогора призначено головою Луганської ОДА. Указом 212/2023 Володимира Артюха призначено головою Сумської ОДА.

Раніше Кабінет міністрів погодив призначення керівників Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Артем Лисогор. Заступник начальника ГУ НП в Житомирській області. З жовтня 2021 до червня 2022 заступник начальника ГУ НП Житомирщини Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Володимир Артюх. Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.