Росія покаже представникам МАГАТЕ, як "відбудовує" лінії енергоживлення до ЗАЕС

В агентстві наголосили на складній ситуації з кадрами.

Росія погодилася показати групі МАГАТЕ, як "відбудовує" три лінії 330 кВ до Запорізької АЕС на окупованій українській території.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Протягом останніх шести тижнів ЗАЕС покладалася на єдину лінію електропередачі на 750 кВ для необхідної зовнішньої електрики для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту. Резервну лінію електропередачі 330 кВ, яку було пошкоджено 1 березня на іншому березі Дніпра від підконтрольної Росії ЗАЕС, досі не відремонтовано, і Україна заявляє, що військові дії не дозволяють її фахівцям безпечно дістатися до місця", - зазначили в МАГАТЕ.

Поблизу станції розташована Запорізька ТЕЦ, яка управляє відкритим розподільчим пристроєм 330 кВ, через який на ЗАЕС подають резервне живлення.

"Минулого місяця Російська Федерація повідомила, що Росатом працює над відновленням трьох ліній 330 кВ в енергосистемі на території, яка зараз контролюється Росією. Росатом погодився надати доступ для групи МАГАТЕ, що має відбутися наступного тижня", - повідомили в Агентстві.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що раніше зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, а також із, зокрема, гендиректором Росатома Олексієм Ліхачовим у Калінінграді, і під час зустрічей обговорював необхідність угоди про захист найбільшої в Європі атомної електростанції.

Також МАГАТЕ стурбоване ситуацією з кадрами Запорізької АЕС.

За інформацією Агентства, понад третина персоналу залишила регіон. Дехто з працівників ЗАЕС підписав договори з Росатомом, частина залишилися з українським Енергоатомом.

"Значна частина останніх наразі чергує, а решта — в основному ключовий оперативний персонал — як і раніше, працюють на ЗАЕС під керівництвом призначеного Росією керівництва. Через брак кадрів оператори російських АЕС проходять навчання на тренажерах і без відриву від виробництва на ЗАЕС. Після навчання їх можуть запросити на роботу на ЗАЕС у разі нестачі кадрів", - повідомили в МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що неодноразово висловлював глибоке занепокоєння надзвичайно важким становищем персоналу станції та членів їх сімей, що також може вплинути на ядерну безпеку та фізичну безпеку.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Рафаель Гроссі відвідає російський Калінінград. На переговорах мали обговорювати безпеку тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Тим часом 13 квітня біля машинної зали четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна.