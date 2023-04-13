Генштаб повідомив про запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби українські захисники відбили близько 20 атак окупантів.

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки загарбників, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Тим часом росіяни завдали 11 авіаційних ударів і здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією українського командування, ситуація на фронті станом на 18.00 13 квітня така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках - без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. Триває комплексна перевірка бойової готовності білоруських збройних сил. Також зберігається військова присутність окупантів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Водночас протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині;

, , - без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. Триває комплексна перевірка бойової готовності білоруських збройних сил. Також зберігається військова присутність окупантів у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Водночас протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Студенок, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області;

ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області; на Лиманському протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині;

протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині; на Бахмутському ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області; на Авдіївському окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області;

окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському протягом доби українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

протягом доби українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії. Протягом доби здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та Херсон.

У Генштабі ЗСУ додали, що в окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів.

"Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів", - повідомили в командуванні.

Нагадаємо, Сили оборони знищили ворожий склад боєприпасів під Бахмутом.

За словами командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського, наші військові виснажили вагнерівців у боях за місто.