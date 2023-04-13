Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою

Цивільна дружина одного з керівників Державної митної служби Руслана Черкаського у 2022 році перевезла через кордон $760 000 готівкою.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що в 2020 році заступник голови Держмитслужби та його співмешканка мали 4,7 млн грн, 75 000 євро та 255 тис. дол. США, тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 млн грн. У 2021 році пара отримала дохід на суму 2,4 млн грн, а в першому кварталі 2022 року на суму майже 288 тис. грн (без урахування податків). Також того ж року чиновник продав нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на майже 6,3 млн грн.

"Тобто грошові активи декларанта та члена його сім’ї за 2020 рік, законні доходи за 2021 рік та перший квартал 2022 року загалом становили 23,6 млн грн. Проте згідно з відомостями, наданими Львівською митницею, співмешканка ексчиновника у 2022 році при перетині кордону України вивезла 760 тис. доларів. На кордоні вона надала банківську довідку, у якій зазначено, що з поточного рахунку жінка зняла готівкою 1,3 млн доларів (в еквіваленті станом на 01.03.2022 – 38 025 000 грн). Тобто співмешканка зняла суттєво більшу суму, ніж вказано в офіційних доходах обох партнерів", – повідомили в НАЗК.

Нацагентство скерувало матеріали до НАБУ для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

Також у НАЗК нагадали, що під час моніторингу способу життя цього чиновника раніше було знайдено "подарунок від батька" в розмірі 3 млн 995 грн.

*Заступник Голови Державної митної служби України, про якого йдеться, був звільнений з займаної посади 24 березня 2023 року рішенням Кабінету Міністрів", – зазначили в Нацагентстві.

Нагадаємо, Руслан Черкасський почав працювати в структурі митниці з 1993 року. У вище керівництво Держмитслужби вперше потрапив у 2006 році, коли його призначили першим заступником голови. Пізніше він очолював Енергетичну митницю, Київську митницю, працював на інших посадах державної служби. А в 2021 році – повернутися в керівництво ДМС на посаду заступника голови.

1 лютого уряд порушив дисциплінарне провадження щодо Черкасського. Його відсторонили від займаної посади, а 24 березня – звільнили.