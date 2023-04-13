Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення територій вздовж річок Дніпро та Десна

Це стосується жителів столиці та низки областей, позначених на мапі.

Укргідрометцентр попередив про можливі підтоплення територій вздовж річки Дніпро.

13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу з подальшим затопленням заплави, порушенням транспортного сполучення, обтопленням та відрізанням від основних шляхів сполучення, частковим затопленням окремих населених пунктів та можливим початковим затопленням житлових будинків водами Дніпра та Сожу в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІІ рівень небезпеки (червоний).

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

13-14 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

13-17 квітня на Десні в межах Чернігівської області продовжиться ріст рівнів води на 2-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області. Можливе початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

У м.Чернігів (район Кордівка) можливе затоплення територій міського пляжу "Золотий берег", садово-дачної забудови, доріг на заплаві. I рiвень небезпеки (жовтий).

На р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

Нагадаємо, на початку квітня рятувальники вивезли 17 людей із підтопленого села під Краматорськом. Попередня причина руйнування – застаріла конструкція водоскидного шлюзу.

До цього мер міста повідомив, що в Краматорську через збільшення рівня води прорвало частину дамби. Є затоплені приватні будинки.