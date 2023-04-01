В Еквадорі внаслідок зсуву ґрунту загинули щонайменше 23 людини

Уряд Еквадору заявив, що кількість загиблих в результаті нещодавнього зсуву ґрунту в місті Алаусі в Андах збільшилась до 23 осіб, а рятувальні групи продовжують шукати зниклих безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Зсув стався в ніч на неділю в частині міста, яка розташована в провінції Чімборасо. Згідно з офіційними даними, в результаті зсуву постраждали близько 850 людей і зруйновано 57 будівель.

Кількість загиблих поступово зростає, оскільки рятувальні групи отримують доступ до будинків, які були вкриті величезною кількістю землі.

Застосовуються протоколи безпеки для стабілізації грунту, щоб групи могли продовжувати пошуково-рятувальні роботи в постраждалому районі, включаючи використання техніки.

Щонайменше 67 людей вважаються зниклими безвісти, 38 людей отримали травми.

Еквадорське агентство з питань надзвичайних ситуацій попередило про потенційну небезпеку зсуву на території площею 247 гектарів (610 акрів) в Алаусі в лютому, яка включала частину зони, де в неділю трапився зсув.

Вчора влада також опублікувала аналогічні попередження в інших провінціях Анд через ризики повеней і зсувів.

Сильні дощі зруйнували дороги, мости та іншу інфраструктуру.

Нагадаємо, в середині березня в Еквадорі та Перу трапився потужний землетрус. Загинули люди. Більшість жертв – еквадорці.