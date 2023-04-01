Бухарестська дев'ятка закликала США збільшити військову присутність в регіоні

"Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку Росії"

Країни Бухарестської дев'ятки закликали до посилення військової присутності США у регіоні напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, що відбудеться у липні.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності США в нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки. Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку Росії. Це єдина мова, яку розуміє Росія", - заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

За підсумками переговорів у польському місті Лодзь, міністри також пообіцяли подальшу підтримку України у протидії російської агресії.

"Країни Бухарестської дев'ятки є лідерами з погляду мобілізації союзників на сміливіші дії, як це було у разі перекидання винищувачів МіГ-29 або танків", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Нагадаємо, Бухарестська девʼятка – це Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина та Словаччина. Обʼєднання було сформовано в 2015 році як відповідь на російську агресію в Україні.

Наприкінці лютого у Варшаві відбулася зустріч глав держав та урядів країн Бухарестської дев’ятки. За її результатами було ухвалено резолюцію, в якій підкреслено, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки цих країн. Глави країн також підтвердили, що майбутнє України – в Європі.

Із керівниками країн Бухарестської девʼятки – держав НАТО Центральної та Східної Європи також зустрівся президент США Джо Байден.