Звільнення американського журналіста від РФ вимагають понад 30 новинних організацій

Керівники понад 30 інформаційних організацій з усього світу підписали листа посла РФ в США Анатолія Антонова. В ньому они вимагають звільнити ув'язненого кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє CNN.

“Гершкович є журналістом, а не шпигуном, і його слід негайно звільнити без будь-яких умов”, - йдеться у листі.

Цей лист підписали керівники Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist та інших.

Підписанти листа вказують, що необґрунтований і несправедливий арешт Гершковича є значним загостренням дій російської влади проти преси.

“Росія посилає повідомлення про те, що журналістика в межах ваших кордонів криміналізована і що іноземні кореспонденти, які прагнуть робити репортажі з Росії, не користуються перевагами верховенства права”, - зазначив Комітет захисту журналістів.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. Після цього Держдепартамент США порадив своїм громадянам не їхати до РФ, а тим, хто вже знаходиться там, рекомендував негайно покинути Росію.