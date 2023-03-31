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Звільнення американського журналіста від РФ вимагають понад 30 новинних організацій

Підписанти закликають звільнити журналіста без будь-яких умов.

Звільнення американського журналіста від РФ вимагають понад 30 новинних організацій
Фото: EPA

Керівники понад 30 інформаційних організацій з усього світу підписали листа посла РФ в США Анатолія Антонова. В ньому они вимагають звільнити ув'язненого кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє CNN.

“Гершкович є журналістом, а не шпигуном, і його слід негайно звільнити без будь-яких умов”, - йдеться у листі.

Цей лист підписали керівники Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist та інших.

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Підписанти листа вказують, що необґрунтований і несправедливий арешт Гершковича є значним загостренням дій російської влади проти преси.

“Росія посилає повідомлення про те, що журналістика в межах ваших кордонів криміналізована і що іноземні кореспонденти, які прагнуть робити репортажі з Росії, не користуються перевагами верховенства права”, - зазначив Комітет захисту журналістів.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. Після цього Держдепартамент США порадив своїм громадянам не їхати до РФ, а тим, хто вже знаходиться там, рекомендував негайно покинути Росію. 

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