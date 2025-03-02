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Ефектні перемоги Харциза та Михалушка, домінування Боришпольця: у Києві завершився вечір боксу

Промоутерська кампанія Top Boxing Generation організувала перше боксерське шоу у 2025 році, яке відбулося 1 березня у Києві. Глядачі побачили 11 поєдинків за участю перспективних українських проспектів. Як закінчились основні бої – в огляді на LB.ua.

Ефектні перемоги Харциза та Михалушка, домінування Боришпольця: у Києві завершився вечір боксу
Ярослав Харциз під час поєдинку
Фото: Top Boxing Generation

Яскрава перемога Харциза

Колишній боксер збірної України Ярослав Харциз продовжує свою впевнену ходу у профі-боксі. У своєму шостому поєдинку він виглядав вкрай переконливо: вже у другому раунді харків’янин лівим боковим відправив свого суперника Санчеса у нокдаун. 

Український боксер Ярослав Харциз у бою проти Нахуеля Санчеса
Фото: Top Boxing Generation
Український боксер Ярослав Харциз у бою проти Нахуеля Санчеса

Можливо, цей поєдинок закінчився б саме в другому раунді, втім на це українцю просто не вистачило часу. Тому свою роботу Харциз довів до кінця у третій трихвилинці. Ярослав загнав аргентинця у кут та безжально завдавав удар за ударом. Як наслідок, перемога нокаутом. Суперник Харциза елементарно втомився захищатися та пропускати серії ударів від українця. 

«Рубки», на яку Харциз очікував до поєдинку, не було. На свою перемогу Ярослав відреагував спокійно. 

Ярослав Харциз атакує у бою проти аргентинця
Фото: Top Boxing Generation
Ярослав Харциз атакує у бою проти аргентинця

«Я задоволений тим, як закінчився поєдинок. Я багато тренуюсь. Постійні тренування кожного дня – це дисципліна. Все це я роблю для того, щоб колись мати шанс боксувати за титул чемпіона світу. Я вірю в те, що цей поєдинок буде вже дуже скоро. 

Бокс – все моє життя. Уже завтра я встану зранку і буду бігати, тренуватись. Все це для того, аби втілити свою мрію», – сказав Харциз. 

Ювілейна перемога Михалушка

Свою дев’яту поспіль дострокову перемогу і загалом десяту на профі ринзі оформив ще один українець Ярослав Михалушко. Його поєдинок із колумбійцем Віллегасом тільки розпочався… й одразу закінчився. Для перемоги Михалушку знадобилось менш як два раунди. 

Ярослав Михалушко під час бою
Фото: Top Boxing Generation
Ярослав Михалушко під час бою

Колумбієць насправді розпочав непогано: він змінював стійки, пробивав у відповідь, але вже наприкінці першого раунду для нього пролунав перший дзвіночок. Віллегас після потужних ударів українця побував на канатах рингу, але зміг втриматися на ногах. 

Колумбієць Віллегас не може піднятися у бою проти Михалушка
Фото: Top Boxing Generation
Колумбієць Віллегас не може піднятися у бою проти Михалушка

У другому раунді Михалушко додав агресії та почав активно атакувати. Уже на 30-й секунді Хайме Віллегас «взяв коліно», після чого відмовився продовжувати поєдинок. 

Михалушко загнав суперника у кут
Фото: Top Boxing Generation
Михалушко загнав суперника у кут

Найцікавіше розпочалося вже після поєдинку. Українець кинув виклик іншому перспективному проспекту компанії К2 Promotion Василю Чеботарю. 

У коментарі Lb.ua останній висловив свою думку стосовно ймовірного бою. 

«Я все бачив, але думаю, що йому (Михалушку, – LB.ua) потрібно спочатку перестати бити "мішків" і провести хоча б 1-2 поєдинки проти реально класних бійців. Тоді ми побачимо його рівень. 

У моєму рекорді є такі імена, як Рагімов, Куріленко, Абрамян. Окрім цих хлопців, ще були декілька боксерів, які до мене не мали поразок. Насправді мені байдуже кого "розмазати", я готовий до будь-якого суперника. А от його бій проти хорошого бійця з радістю б подивився. Я зараз, якщо не помиляюсь, у 60-ці кращих у своїй вазі, тому мені потрібно рухатися уперед», – зазначив Чеботар. 

Повернення «Акули»

Після болючої поразки від Яніса Куриленка на полювання у ринг знову повернувся Андрій Боришполець на прізвисько «Акула». Цього разу українець знову очолив шоу від Top Boxing Generation та вже за традицією зробив свій бій його окрасою. 

Андрій Боришполець під час виходу на ринг
Фото: Top Boxing Generation
Андрій Боришполець під час виходу на ринг

Андрій ефектно з’явився на бій, декларувавши, що він «все ще є чемпіоном». Безпосередньо на ринзі Андрій почав доводити свою якість. Боришполець справді кайфував у поєдинку проти колумбійця Хуліо. Він був технічнішим, кращим фізично, тому здобув свою 11 перемогу у професійному боксі. Усі судді віддали перевагу саме українцеві: 79-73, 78-74, 80-72. 

Український боксер Андрій Боришполець
Фото: Top Boxing Generation
Український боксер Андрій Боришполець

Боришполець «закрив» поразку від Куриленка і знову повторив, що хоче реваншу. Промоутер боксерів Владислав Єлисеєв відреагував швидко та анонсував реванш. 

«Top Boxing Generation спільно із BFL Pro організує дуже круте шоу у Палаці спорту. Саме там ми побачимо бій Куриленко – Боришполець», – заявив Єлисеєв.

Як повідомлялось, у грудні 2024 року Куриленко роздільним рішенням здолав Боришпольця та відібрав у нього титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі.

Діана Звягінцева
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