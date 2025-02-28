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Зеленський привіз пояс Усика на зустріч з Трампом

Президент США Дональд Трамп – фанат єдиноборств.

Зеленський привіз пояс Усика на зустріч з Трампом
Зустріч Зеленського і Трампа. Пояс WBC знаходиться ліворуч
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привіз до США чемпіонський пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику.

Під час пресконференції в Білому домі пояс знаходився біля української делегації. 

13 лютого під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський пообіцяв йому подарувати чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика.

Усик подарував цей пояс Зеленському 24 серпня.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик двічі переміг британця Тайсона Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу, проте віддав пояс за версією IBF. 

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