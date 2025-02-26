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АПЛ: асист Миколенка допоміг «Евертону» врятуватися у поєдинку проти «Брентфорда» Ярмолюка

Обидва українці відіграли 90 хвилин.

АПЛ: асист Миколенка допоміг «Евертону» врятуватися у поєдинку проти «Брентфорда» Ярмолюка
Єгор Ярмолюк (ліворуч) у матчі проти "Евертона"
Фото: evertonfc.com

«Евертон» на чужому полі поділив очки з «Брентфордом» (1:1) у 27-му тур Англійської прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба «ірисок».

У кінці першого тайму «Брентфорд» вийшов уперед після голу Вісси.

«Евертон» відігрався у другій 45-хвилинці: після пасу Віталія Миколенка відзначився О’Браєн.

І Віталій Миколенко, і Єгор Ярмолюк з’явилися у стартовому складі своїх команд та відіграли повний матч.

Після нічиєї «Евертон» і «Брентфорд» посідають 15 й 11 місця в АПЛ відповідно.

Нагадаємо, «Ліверпуль» очолює АПЛ, маючи в активі 67 очок після 28 матчів.

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