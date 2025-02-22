Бех-Романчук про повернення до змагань: «Стартуватиму у травні»

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відвідала церемонію відкриття Чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні та розповіла про свої плани на сезон.

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

«Перші тижні після перерви дуже важкі. Було важко і морально, і фізично. Ти знову повертаєшся у режим, але після місяця тренувань вже набагато краще, вже є розуміння, що ноги рухаються, що ти вже йдеш у правильному напрямку. Уже місяць тренуємось, тому зараз усе гаразд, поступово втягуємося в процес, поки немає на що скаржитися. 8 березня поїдемо на збір у Португалію, будемо там три тижні, потім повернемось у Хмельницький і два місяці весняної підготовки проведемо вдома», – сказала Марина.

Спортсменка також поділилася, коли стане зрозумілий остаточний календар змагань на сезон.

«Скоріш за все почну стартувати в травні, коли відкриється змагальний календар. У яких саме змаганнях будемо брати участь, поки важко сказати, бо це лише плани. Ми роздивляємося змагальний календар. Думаю, у квітні вже буде чітке розуміння, які змагання, де і коли», – пояснила легкоатлетка.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Марина Бех-Романчук посіла 11-те місце у потрійному стрибку.