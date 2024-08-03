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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук зайняла 11-ту сходинку у фіналі потрійного стрибка на Олімпіаді-2024

Бех-Романчук втретє змагалася на Олімпійських іграх, однак уперше саме у потрійному стрибку.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук зайняла 11-ту сходинку у фіналі потрійного стрибка на Олімпіаді-2024
Ілюстративне фото: Марина Бех-Романчук
Фото: EPA/UPG

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виступила у фіналі потрійного стрибка на Олімпіаді-2024 і показала 11-й результат, повідомляє “Суспільне”. 

Бех-Романчук втретє змагалася на Олімпійських іграх. Однак уперше саме у потрійному стрибку: саме у цьому виді вона почала активно змагатися з 2022 року та виконала олімпійський норматив.

У кваліфікації Бех-Романчук зупинилася у кількох сантиметрах від нормативу — показала результат 14.30 метра. І стала найкращою серед спортсменок за добором — пройшла до фіналу з восьмим результатом.

У фіналі ж Бех-Романчук змагалася одразу проти кількох титулованих спортсменок: бронзовою призеркою Ігор у Токіо Аною Пелетейро-Компаоре, кубинкою Леяніс Перес Ернандес. Причому українка і сама підходила до фіналу у статусі титулованої спортсменки: срібна призерка ЧС-2023, а також чемпіонкою Європи-2022.

Фінал потрійного стрибка на Олімпіаді-2024 проходив у дві частини. Спершу спортсменки мали по три стрибки, щоб потрапити у топ-8 після чого, залежно від результатів, стрибали відповідно до своїх результатів ще три.

Марина Бех-Романчук і першу, і другу спробу закінчила заступами. Відтак, мала лише одну спробу для того, щоб зачепитися за топ-8 та продовжити боротьбу за місця на подіумі.

Для того, щоб продовжити виступи, Бех-Романчук мала стрибнути за 14.14 м — саме цей результат мала представниця Італії Дар'я Деркач, що йшла на восьмому місці.

Бех-Романчук виконала спробу, яку зарахували. Проте не змогла перестрибнути за 14 метрів — показала результат 13.98 м. Відтак, вона достроково припинила виступи у фіналі.

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