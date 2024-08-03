Підсумки 7 змагального дня Олімпіади-2024: Магучіх і Бех-Романчук у фіналах, перемога Хижняка та медалі Франції

На Олімпійських іграх у Парижі розпочалися змагання з легкої атлетики.

Жоріс Доде з Франції (праворуч) перемагає у фіналі, випереджаючи земляків Сільвена Андре (ліворуч) і Ромена Магіє (по центру) у

2 серпня одразу декілька українських спортсменів пробилися до фіналу змагань у своїх дисциплінах на Олімпійських іграх у Парижі.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікувалися до фіналу взявши висоту 1.95 метра. Ще одна українка Юлія Левченко не змогла перестрибнути стартову планку (1.83) та завершила виступи на Олімпіаді.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

Михайло Кохан паралельно метнув молот на 77.42 метра та виконав норматив для потрапляння у фінал.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.

На іншій локації стадіону Марина Бех-Романчук стала сьомою у кваліфікації у потрійному стрибку та вийшла до фінальної частини змагань. Ще одна українка Ольга Корсун фінішувала 29-ю та завершила виступи на Олімпіаді.

Фото: Ulf Schiler/athletix.ch Марина Бех-Романчук

У стрибках у воду Україну представили Олег Колодій та Данило Коновалом. Хлопці стали сьомими з восьми пар у синхронному стрибку з 3-метрового трампліна.

Фото: EPA/UPG Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

У завершенні вечора українців порадував Олександр Хижняк. Він переміг бразильця Вандерлея Де Соузу Перейру одноголосним рішенням суддів та вийшов до півфіналу змагань.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк під час Олімпіади-2020 у Токіо.

Упродовж змагального дня найбільш результативною виявилася збірна Франції – представники країни господарки змагань завоювали три золотих медалі. Таким чином французи піднялися на другу сходинку медального заліку.

Десятка кращих:

1. Китай – 31 (13 золотих + 9 срібних + 9 бронзових медалей)

2. Франція – 36 (11 + 12 + 13)

3. Австралія – 22 (11 + 6 + 5)

4. США – 43 (9 + 18 + 16)

5. Велика Британія – 27 (9 + 10 + 8)

6. Японія – 18 (8 + 4 + 6)

7. Республіка Корея – 16 (7 + 5 + 4)

8. Італія – 17 (5 + 8 + 4)

9. Нідерланди — 9 (4 + 3 +2)

10. Канада – 11 (3 + 2 + 6)

…………………..

40-42. Україна – 2 (0 + 1 + 1)

Нагадаємо, збірна України має в активі дві медалі на Олімпіаді: бронзу Харлан і срібло Куліша.