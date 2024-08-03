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Підсумки 7 змагального дня Олімпіади-2024: Магучіх і Бех-Романчук у фіналах, перемога Хижняка та медалі Франції

На Олімпійських іграх у Парижі розпочалися змагання з легкої атлетики.

Підсумки 7 змагального дня Олімпіади-2024: Магучіх і Бех-Романчук у фіналах, перемога Хижняка та медалі Франції
Жоріс Доде з Франції (праворуч) перемагає у фіналі, випереджаючи земляків Сільвена Андре (ліворуч) і Ромена Магіє (по центру) у
Фото: EPA/UPG

2 серпня одразу декілька українських спортсменів пробилися до фіналу змагань у своїх дисциплінах на Олімпійських іграх у Парижі

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікувалися до фіналу взявши висоту 1.95 метра. Ще одна українка Юлія Левченко не змогла перестрибнути стартову планку (1.83) та завершила виступи на Олімпіаді.

Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Ярослава Магучіх стрибає під час кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024.

Михайло Кохан паралельно метнув молот на 77.42 метра та виконав норматив для потрапляння у фінал. 

Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
Українець Михайло Кохан під кваліфікації у метанні молота на Олімпійських іграх у Парижі.

На іншій локації стадіону Марина Бех-Романчук стала сьомою у кваліфікації у потрійному стрибку та вийшла до фінальної частини змагань. Ще одна українка Ольга Корсун фінішувала 29-ю та завершила виступи на Олімпіаді.

Марина Бех-Романчук
Фото: Ulf Schiler/athletix.ch
Марина Бех-Романчук

У стрибках у воду Україну представили Олег Колодій та Данило Коновалом. Хлопці стали сьомими з восьми пар у синхронному стрибку з 3-метрового трампліна. 

Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Олег Колодій та Данило Коновалов з України беруть участь у фіналі чоловічого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

У завершенні вечора українців порадував Олександр Хижняк. Він переміг бразильця Вандерлея Де Соузу Перейру одноголосним рішенням суддів та вийшов до півфіналу змагань.

Олександр Хижняк під час Олімпіади-2020 у Токіо.
Фото: EPA/UPG
Олександр Хижняк під час Олімпіади-2020 у Токіо.

Упродовж змагального дня найбільш результативною виявилася збірна Франції – представники країни господарки змагань завоювали три золотих медалі. Таким чином французи піднялися на другу сходинку медального заліку.

Десятка кращих: 

1. Китай – 31 (13 золотих + 9 срібних + 9 бронзових медалей)

2. Франція – 36 (11 + 12 + 13)

3. Австралія – 22 (11 + 6 + 5)

4. США – 43 (9 + 18 + 16)

5. Велика Британія – 27 (9 + 10 + 8)

6. Японія – 18 (8 + 4 + 6)

7. Республіка Корея – 16 (7 + 5 + 4)

8. Італія – 17 (5 + 8 + 4)

9. Нідерланди — 9 (4 + 3 +2)

10. Канада – 11 (3 + 2 + 6)

…………………..

40-42. Україна – 2 (0 + 1 + 1)

Нагадаємо, збірна України має в активі дві медалі на Олімпіаді: бронзу Харлан і срібло Куліша.

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