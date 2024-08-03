Підсумки 7 змагального дня Олімпіади-2024: Магучіх і Бех-Романчук у фіналах, перемога Хижняка та медалі Франції

2 серпня одразу декілька українських спортсменів пробилися до фіналу змагань у своїх дисциплінах на Олімпійських іграх у Парижі.
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікувалися до фіналу взявши висоту 1.95 метра. Ще одна українка Юлія Левченко не змогла перестрибнути стартову планку (1.83) та завершила виступи на Олімпіаді.
Михайло Кохан паралельно метнув молот на 77.42 метра та виконав норматив для потрапляння у фінал.
На іншій локації стадіону Марина Бех-Романчук стала сьомою у кваліфікації у потрійному стрибку та вийшла до фінальної частини змагань. Ще одна українка Ольга Корсун фінішувала 29-ю та завершила виступи на Олімпіаді.
У стрибках у воду Україну представили Олег Колодій та Данило Коновалом. Хлопці стали сьомими з восьми пар у синхронному стрибку з 3-метрового трампліна.
У завершенні вечора українців порадував Олександр Хижняк. Він переміг бразильця Вандерлея Де Соузу Перейру одноголосним рішенням суддів та вийшов до півфіналу змагань.
Упродовж змагального дня найбільш результативною виявилася збірна Франції – представники країни господарки змагань завоювали три золотих медалі. Таким чином французи піднялися на другу сходинку медального заліку.
Десятка кращих:
1. Китай – 31 (13 золотих + 9 срібних + 9 бронзових медалей)
2. Франція – 36 (11 + 12 + 13)
3. Австралія – 22 (11 + 6 + 5)
4. США – 43 (9 + 18 + 16)
5. Велика Британія – 27 (9 + 10 + 8)
6. Японія – 18 (8 + 4 + 6)
7. Республіка Корея – 16 (7 + 5 + 4)
8. Італія – 17 (5 + 8 + 4)
9. Нідерланди — 9 (4 + 3 +2)
10. Канада – 11 (3 + 2 + 6)
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40-42. Україна – 2 (0 + 1 + 1)
Нагадаємо, збірна України має в активі дві медалі на Олімпіаді: бронзу Харлан і срібло Куліша.