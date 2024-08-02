Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх з України розмовляє з тренером перед змаганнями у кваліфікації зі стрибків у висоту серед жінок на змаганнях з

Сьогодні 2 серпня, відбулися кваліфікаційні змагання зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українські стрибунки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко змогли подолати кваліфікаційні змагання. Обидві спортсменки взяли висоту 1.95 м. та вийшли до фіналу разом з 11-ма іншими стрибунками.

Ще одна українка Юлія Левченко не змогла подолати стартову висоту 1.83 м. з трьох спроб та завершила виступи на Олімпійських іграх.

Фінал змагань відбудеться в неділю, 4 серпня, о 20:50 з Києвом.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі. Українка підкорила планку 2.10 м. і побила досягнення болгарки Стефки Костадінової (2,09 м.), який тримався з 1987 року.