Через війну загинули 489 українських спортсменів, - Беленюк

Станом на сьогодні відомо про 489 українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це розповів народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань молоді та спорту Жан Беленюк, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

В українському домі "Volia Space" в Парижі відбулася презентація мультимедійного проєкту "Відроджені" (The Revived) про українських атлетів, що стали жертвами російської агресії. Беленюк наголосив, що Олімпіада – це ще один важливий майданчик, який допомагає донести до світу правду про війну в Україні, про воєнні злочини Росії.

"Ми маємо використовувати всі можливості донесення до світу правди про війну в Україні. Люди повинні знати, що відбувається в нашій країні. Це не менш важливо, ніж самі виступи на Олімпійських іграх. Усі українські атлети в Парижі є амбасадорами держави, тому ми гуртуємося і привертаємо увагу до теми російської агресії. Коли люди знатимуть правду, то будуть тиснути на свої уряди з вимогою активніше допомагати Україні", - сказав він.

Беленюк нагадав, що зараз на Олімпіаді присутні всього 15 російських і 16 білоруських спортсменів, що значною мірою стало результатом масштабної кампанії, проведеної Україною на різних рівнях, щоб не допустити до змагань атлетів країни-агресора й Білорусі як держави, яка допомагала Росії у нападі на нашу державу.

"Дуже добре, що в багатьох дисциплінах росіяни вирішили самоусунутися, наприклад, це стосується федерації гімнастики й боротьби. Водночас частину російських атлетів заблокували, не давши їм змогу приїхати на змагання. Я вважаю, що це позитивний результат, адже, коли ми починали боротьбу за те, щоб росіян не допустили до Олімпійських ігор, ми навіть не розраховували на такий результат. Ми принципово виступаємо за те, щоб російських атлетів взагалі не було на Олімпійських іграх", - наголосив політик.