Ковтун посів четверту сходинку в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді-2024

Українець Ілля Ковтун під час виступів в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді-2024.

Український гімнаст Ілля Ковтун завершив виступи в індивідуальному багатоборстві зі спортивної гімнастики на четвертій сходинці на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

За підсумками виступу на 6 снарядах Ілля заробив 86.165 очок та посів четверту сходинку. Ще один український гімнаст Олег Верняєв завершив індивідуальне багатоборство на восьмій позиції (84.399).

Олімпійським чемпіоном став Шінносуке Ока з Японії, набравши 86.832 очок. Срібну й бронзову медалі здобули китайські гімнасти Чжан Бохен (86.599) і Сяо Жотен (86.364) відповідно.

Нагадаємо, збірна України зі спортивної гімнастики посіла п’яту сходинку в командному багатоборстві на Олімпіаді в Парижі.