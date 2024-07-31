Politico: Єврокомісія заборонила своїм працівникам брати у подарунок квитки на Олімпіаду

Таке рішення прийняли на тлі скандалів про підкупи.

Єврокомісія заборонила своїм чиновникам приймати у подарунок безкоштовні квитки на такі великі події, як Олімпіада.

Про це пише Politico.

Як йдеться у матеріалі причиною такого рішення є нещодавні скандали щодо підкупу єврочиновників.

Електронними листами співробітникам нагадали, що отримання безкоштовних подарунків "піднімає питання щодо дотримання очікуваної етичної поведінки членів і персоналу або може створити репутаційні ризики для Комісії та відповідних осіб".

Проте хто був автором листа, не вказується.

Співробітникам також заборонили приймати подаровані або організовані квитки на великі події, такі як футбольний турнір Євро-2024 і пісенний конкурс Євробачення.

Водночас у листі є винятки: квитки можуть прийняти комісари, якщо вони офіційно представляють Єврокомісію на заході або якщо квиток можна вважати "жестом дипломатії та ввічливості" – наприклад коли його пропонує уряд країни ЄС.

У виданні нагадали, що комісарам дозволено приймати подарунки вартістю до 150 євро.

Поки що у Єврокомісії ніяк не прокоментували цю заборону.