США призупинили допомогу Грузії на $95 млн

Сполучені Штати Америки заморозили надання Грузії допомоги розміром 95 мільйонів доларів через "антидемократичні дії" грузинської влади.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"23 травня, після антидемократичних дій грузинського уряду, я оголосив про комплексний перегляд двосторонньої співпраці між США та Грузією. У результаті цього перегляду Сполучені Штати призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо приносить користь уряду Грузії", – йдеться у заяві.
За словами Блінкена, антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО.
Проте він уточнив, що, попри те, що США призупиняють допомогу, проте все одно продовжуватимуть допомагати програмам і заходам, які приносять користь народу Грузії "шляхом зміцнення демократії, верховенства права, незалежних ЗМІ та економічного розвитку".
Він нагадав, що за 32 роки співпраці між країнами США надали понад 6,2 мільярда доларів допомоги на розвиток та зміцнення економіки та демократичних інститутів Грузії.
Зокрема, американська підтримка допомогла оснастити та навчити Сили оборони Грузії та берегову охорону, побудувати школи та лікарні, а також підготувати вчителів, державних службовців і медичних працівників.
"Ми залишимося відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням", – наголосив Блінкен.
Що відбувається у Грузії
- З 1 серпня у Грузії організації, яких стосується закон “про прозорість іноземного впливу”, мають подати заяви до відповідних органів.
- На початку червня спікер парламенту таки підписав скандальний закон "про іноагентів", проти якого масово протестували громадяни. Цей закон ще спробує через суд скасувати опозиція.
- Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Проти ухвалення закону протестували тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголошували страйк.
- Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці, а посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.
- Проте глава МЗС Грузії стверджує, що країна рухається до Євросоюзу.