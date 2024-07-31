США призупинили допомогу Грузії на $95 млн

Сполучені Штати Америки заморозили надання Грузії допомоги розміром 95 мільйонів доларів через "антидемократичні дії" грузинської влади.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"23 травня, після антидемократичних дій грузинського уряду, я оголосив про комплексний перегляд двосторонньої співпраці між США та Грузією. У результаті цього перегляду Сполучені Штати призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо приносить користь уряду Грузії", – йдеться у заяві.

За словами Блінкена, антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС і НАТО.

Проте він уточнив, що, попри те, що США призупиняють допомогу, проте все одно продовжуватимуть допомагати програмам і заходам, які приносять користь народу Грузії "шляхом зміцнення демократії, верховенства права, незалежних ЗМІ та економічного розвитку".

Він нагадав, що за 32 роки співпраці між країнами США надали понад 6,2 мільярда доларів допомоги на розвиток та зміцнення економіки та демократичних інститутів Грузії.

Зокрема, американська підтримка допомогла оснастити та навчити Сили оборони Грузії та берегову охорону, побудувати школи та лікарні, а також підготувати вчителів, державних службовців і медичних працівників.

"Ми залишимося відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням", – наголосив Блінкен.

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