У Грузії опозиція спробує через суд скасувати закон про "іноагентів"

Схожий позов до Конституційного суду вже подали президент Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.

Розгін протесту у Тбілісі через скандальний закон про "іноагентів"

Грузинська опозиція направить до Конституційного суду позов, аби скасувати закон про "іноагентів", передає Sova.

Заяву подадуть голова "Єдиного національного руху" Тіна Бокучава та лідерка партії "Єдність — Національний рух" Тамар Кордзая.

Опозиція наполягає на тому, що спірний закон порушує 72 статтю Конституції, яка вимагає від державних органів дотримуватись євроатлантичного курсу.

За інформацією ЗМІ, позов підписали 32 опозиційні депутати парламенту.

Крім того, схожий позов до Конституційного суду вже подали президент Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.