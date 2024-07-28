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У Грузії опозиція спробує через суд скасувати закон про "іноагентів"

Схожий позов до Конституційного суду вже подали президент Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.

У Грузії опозиція спробує через суд скасувати закон про "іноагентів"
Розгін протесту у Тбілісі через скандальний закон про "іноагентів"
Фото: EPA/UPG

Грузинська опозиція направить до Конституційного суду позов, аби скасувати закон про "іноагентів", передає Sova.

Заяву подадуть голова "Єдиного національного руху" Тіна Бокучава та лідерка партії "Єдність — Національний рух" Тамар Кордзая.

Опозиція наполягає на тому, що спірний закон порушує 72 статтю Конституції, яка вимагає від державних органів дотримуватись євроатлантичного курсу.

За інформацією ЗМІ, позов підписали 32 опозиційні депутати парламенту.

Крім того, схожий позов до Конституційного суду вже подали президент Саломе Зурабішвілі та неурядовий сектор.

  • Раніше лідери ЄС заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до “фактичного” припинення її спроб приєднатися до блоку.
  • Йдеться про закон “Про прозорість іноземного впливу”, який викликав масові антиурядові протести. США та ЄС заявили, що закон є аналогічний закону, який схвалив президент Володимир Путін, щоб розгромити продемократичні групи в Росії.
  • Цього місяця посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.
  • крім цього, за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні у декларації вперше з 2008 року документ не містить жодної згадки про шлях до членства для Грузії.
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