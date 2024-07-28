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Глава МВС Франції ледь не отримав листа, який може бути заражений чумою

Поліція проводить ретельне дослідження і шукає відправника.

Глава МВС Франції ледь не отримав листа, який може бути заражений чумою
Жеральд Дарманен
Фото: EPA/UPG

Поліція перехопила лист, адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, який може бути заражений чумою, пише Le Figaro.

Конверт виявили у сортувальному центрі в місті Лонві. У ньому знайшли чорний порошок. Початкові аналізи показали позитивний результат на чуму. Зараз лист відправили на детальне дослідження, яке має підтвердити або спростувати попередній результат. Результати очікують отримати ввечері у понеділок, 29 липня.

У листі також були образи міністра на расовому ґрунті.

Інститут Пастера повідомив, що у Франції останні випадки чуми датовані 1945 роком. Тоді захворювання виявили на Корсиці.

Наразі автора цього підозрілого листа не встановили. Прокуратура звернулася до поліції з проханням знайти адресанта.

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