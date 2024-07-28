Глава МВС Франції ледь не отримав листа, який може бути заражений чумою

Поліція перехопила лист, адресований міністру внутрішніх справ Франції Жеральду Дарманену, який може бути заражений чумою, пише Le Figaro.

Конверт виявили у сортувальному центрі в місті Лонві. У ньому знайшли чорний порошок. Початкові аналізи показали позитивний результат на чуму. Зараз лист відправили на детальне дослідження, яке має підтвердити або спростувати попередній результат. Результати очікують отримати ввечері у понеділок, 29 липня.

У листі також були образи міністра на расовому ґрунті.

Інститут Пастера повідомив, що у Франції останні випадки чуми датовані 1945 роком. Тоді захворювання виявили на Корсиці.

Наразі автора цього підозрілого листа не встановили. Прокуратура звернулася до поліції з проханням знайти адресанта.