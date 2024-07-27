Вони триватимуть до 11 серпня.

Фото: EPA/UPG

У Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомили на Суспільне спорт.

Упродовж церемонії відкриття спортсмени 206 країн-учасниць пропливали човнами річкою Сена.

Фото: EPA/UPG Човен зі спортсменами збірної України під час відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Фото: EPA/UPG Човен збірної США під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Прапороносцями від України були плавець Михайло Романчук й Еліна Світоліна.

Фото: EPA/UPG Делегація збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.

Фото: EPA/UPG Михайло Романчук й Еліна Світоліна (праворуч) з прапором України під час відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Упродовж відкриття відбулася низка музичних виступів, перформансів і танців.

Перед запаленням олімпійського вогню. Свої промови виголосили президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і президент Франції Еммануель Макрон.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Фото: EPA/UPG Президент МОК Томас Бах під час виступу на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Олімпійський вогонь запалили біля Ейфелевої вежі на повітряній кулі.

Фото: EPA/UPG Факелоносець Амелі Моресмо несе олімпійський вогонь під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Фото: EPA/UPG У Парижі запалюють олімпійський вогонь під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Нагадаємо, делегація України на Олімпіаді налічує 140 спортсменів. Загалом в Олімпійських іграх візьмуть участь 10 з половиною тисяч атлетів з 206 країн світу.

За усіма важливими моментами й результатами Олімпіади слідкуйте у текстовій трансляції LB.ua. Відеотрансляція Ігор доступна на ресурсах Суспільного.

Фото: EPA/UPG Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі несуть олімпійський прапор.

Фото: EPA/UPG Злива у Парижі під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Перформанс на мості під час церемонії відкриття.

Фото: EPA/UPG Перформанс під час церемонії відкриття.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Вид на Ейфелеву вежу під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Лідер Франції Еманнуель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час церемонії.

Фото: EPA/UPG Прапори країн-учасниць літніх Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Прапори країн-учасниць літніх Олімпійських ігор-2024 під час церемонії відкриття.

Фото: EPA/UPG Прапор Олімпійських ігор під час церемонії відкриття у Парижі.

Фото: EPA/UPG Музичний перформанс під час відкриття Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Човен збірної Франції під час відкриття.

Фото: EPA/UPG Президент МОК Томас Бах виступає під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в Парижі, Франція, 26 липня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Підготовка подіуму до демонстрації прапорів-учасниць Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Ейфелева вежа під час церемонії відкриття.

Фото: EPA/UPG Олімпійський вогонь Сеною на човні привезли Карл Льюїс, Рафаель Надаль, Надія Команечі та Серена Вільямс (зліва направо) під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Фото: EPA/UPG Зінедін Зідан (праворуч) передає олімпійський вогонь Рафаелю Надалю (ліворуч) на Трокадеро під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, Франція.

Фото: EPA/UPG Ексфутболіст збірної Франції Зінедін Зідан несе олімпійський вогонь під час церемонії відкриття.

Фото: EPA/UPG Ейфелева вежа у Парижі.

Фото: EPA/UPG Надувна куля з олімпійським вогнем.