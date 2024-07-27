Фото: EPA/UPG
У Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомили на Суспільне спорт.
Упродовж церемонії відкриття спортсмени 206 країн-учасниць пропливали човнами річкою Сена.
Фото: EPA/UPG
Човен зі спортсменами збірної України під час відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Човен збірної США під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.
Прапороносцями від України були плавець Михайло Романчук й Еліна Світоліна.
Фото: EPA/UPG
Делегація збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Михайло Романчук й Еліна Світоліна (праворуч) з прапором України під час відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Упродовж відкриття відбулася низка музичних виступів, перформансів і танців.
Перед запаленням олімпійського вогню. Свої промови виголосили президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і президент Франції Еммануель Макрон.
Фото: EPA/UPG
Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Президент МОК Томас Бах під час виступу на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Олімпійський вогонь запалили біля Ейфелевої вежі на повітряній кулі.
Фото: EPA/UPG
Факелоносець Амелі Моресмо несе олімпійський вогонь під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Фото: EPA/UPG
У Парижі запалюють олімпійський вогонь під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.
Нагадаємо, делегація України на Олімпіаді налічує 140 спортсменів. Загалом в Олімпійських іграх візьмуть участь 10 з половиною тисяч атлетів з 206 країн світу.
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Фото: EPA/UPG
Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі несуть олімпійський прапор.
Фото: EPA/UPG
Злива у Парижі під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Перформанс на мості під час церемонії відкриття.
Фото: EPA/UPG
Перформанс під час церемонії відкриття.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Вид на Ейфелеву вежу під час церемонії відкриття Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Лідер Франції Еманнуель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час церемонії.
Фото: EPA/UPG
Прапори країн-учасниць літніх Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Прапори країн-учасниць літніх Олімпійських ігор-2024 під час церемонії відкриття.
Фото: EPA/UPG
Прапор Олімпійських ігор під час церемонії відкриття у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Музичний перформанс під час відкриття Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Човен збірної Франції під час відкриття.
Фото: EPA/UPG
Президент МОК Томас Бах виступає під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року в Парижі, Франція, 26 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Підготовка подіуму до демонстрації прапорів-учасниць Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Ейфелева вежа під час церемонії відкриття.
Фото: EPA/UPG
Олімпійський вогонь Сеною на човні привезли Карл Льюїс, Рафаель Надаль, Надія Команечі та Серена Вільямс (зліва направо) під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Зінедін Зідан (праворуч) передає олімпійський вогонь Рафаелю Надалю (ліворуч) на Трокадеро під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, Франція.
Фото: EPA/UPG
Ексфутболіст збірної Франції Зінедін Зідан несе олімпійський вогонь під час церемонії відкриття.
Фото: EPA/UPG
Ейфелева вежа у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Надувна куля з олімпійським вогнем.
Фото: EPA/UPG
Олімпійські кільця у Парижі під час церемонії відкриття.