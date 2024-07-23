Магучіх і компанія: головні надії України на медалі Олімпійських ігор у Парижі

140 українських спортсменів виборюватимуть медалі у 26 видах спорту на Паризькій олімпіаді . Від кого слід чекати нагород — далі в матеріалі.

Ярослава Магучіх під час стрибка у висоту.

Прогноз аналітиків

Перед кожною Олімпіадою аналітики Gracenote публікують прогноз кількості медалей окремих збірних. На думку експертів, фаворитом змагань є команда США, якій пророкують 123 нагороди, зокрема 37 золотих.

Збірна України може здобути 17: дві золоті, п'ять срібних і десять бронзових. У рейтингу команд синьо-жовтим прогнозують 14 позицію.

Якщо озирнутися й пригадати 2021-й, Ігри в Токіо, можна припустити, що Україна залишається на тому самому рівні, коли вона завоювала золото, шість срібних і 12 бронзових нагород. Очевидно, за три роки в деяких видах спорту змінилися лідери, дехто набув досвіду, а для когось Париж стане останнім шансом на золоту крапку в кар’єрі.

Ярослава Магучіх

Безсумнівно, передусім сподіваємося на золоту медаль у нашої висотниці Ярослави Магучіх. Українка стабільно демонструє високі результати, а на етапі Діамантової ліги в Парижі взагалі стала головною зіркою збірної та оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової.

Фото: EPA/UPG Золота медалістка Ярослава Магучіх святкує фінал у стрибках у висоту серед жінок на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2024 року в Римі, Італія, 9 червня 2024 року.

Крім Росі, шанси на нагороду має Ірина Геращенко. Вона теж уміє стрибати понад два метри, тож цілком може нав’язати боротьбу суперницям у протистоянні за п’єдестал.

Марина Бех-Романчук

Олімпійські ігри в Парижі будуть для неї шансом повернути справедливість.

На Олімпіаді в Токіо Марина Бех-Романчук змагалась у стрибках у довжину. Боротьба тоді розпочалася вже на старті. Кваліфікаційним нормативом була відстань 6,75 м. У першому стрибку Марина показала результат 6,71 м, а дві наступні спроби були із заступом. Однак спортсменка кваліфікувалася до фіналу з десятого місця.

Там повторилася історія із заступами. Вона зробила їх у перших двох спробах, тож третій стрибок міг стати останнім. Утім українка впоралася з нервами й показала 6,88 м, що перемістило її на п'яте місце. У наступних спробах Марина знову помилялась, тож завершила змагання п’ятою.

Фото: EPA/UPG Weltklasse у Цюриху, Швейцарія, 31 серпня 2023 року. Марина Бех-Романчук бере участь у фіналі жіночого потрійного стрибка під час змагань Всесвітньої легкоатлетичної Діамантової лігиу Цюриху, Швейцарія, 31 серпня 2023 року.

На цих Олімпійських іграх Марина виступатиме у відносно новій для себе дисципліні — потрійному стрибку. Вона вже стала чемпіонкою Європи у ньому, а також здобувала нагороди на етапах Діамантової ліги.

Окрім того, Ігри в Парижі через травму ахілла пропустить головна конкурентка Марини — представниця Венесуели Юлімар Рохас. Тож шанси Бех-Романчук на медаль найвищого ґатунку зростають.

Олександр Хижняк

Для лідера української збірної це другий похід за золотою медаллю. Ніхто досі не може забути ту прикру поразку Олександра Хижняка у фіналі Олімпійських ігор у Токіо. Як і сам Олександр, який сконцентрувався на золоті в Парижі.

Хижняк змінив вагу — тепер боксуватиме в категорії 80 кг. Причому це не вплинуло на його форму: він продовжує переконливо перемагати.

Фото: EPA/UPG Ryogoku Kokugikan Arena в Токіо, Японія, 5 серпня 2021 року. Олександр Хижняк святкує перемогу в бою проти Еуміра Марсіала з Філіппін у півфінальному поєдинку серед чоловіків (69–75 кг) Олімпійських ігор 2020 на стадіонів Токіо, Японія, 5 серпня 2021 року.

Українець не залишив шансів жодному супернику на Європейських іграх, де й виборов ліцензію на Олімпійські ігри. Єдине, що турбує кожного фана Хижняка — відсутність практики, адже торішні Європейські ігри були останніми змаганнями українця перед Олімпіадою.

На тренуванні він травмувався, його прооперували. Головний тренер збірної Дмитро Сосновський запевнив, що зараз Олександр повністю відновився. Боксер має ідеальний шанс здійснити спортивну мрію.

Людмила Лузан

Лузан є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі. На минулих Іграх українка вразила — стала мультимедалісткою.

Фото: EPA/UPG C1 500 на етапі Кубка світу ICF з веслування на байдарках і каное в Познані, Польща, 28 травня 2023 року. Людмила Лузан бере участь у фінальному заїзді серед жінок у класіна етапі Кубка світуз веслування на байдарках і каное в Познані, Польща, 28 травня 2023 року.

У скарбничці Лузан відсутнє лише олімпійське золото. Здобути заповітну медаль Людмила зможе в одиночному запливі на 200 м і в каное-двійці разом з Анастасією Четверіковою.

До речі, Людмила не єдина серед українців у веслуванні може здобути нагороду. Рекомендуємо уважно стежити за виступом чоловічої байдарки-четвірки.

Збірна України з боротьби

Ця команда здатна принести не одну й навіть не дві медалі.

Фото: EPA/UPG Makuhari Messe в Чібі, Японія, 4 серпня 2021 року. Золотий медаліст Жан Беленюк позує на подіумі після перемоги в греко-римській боротьбі серед чоловіків у категорії до 87 кг на Олімпійських іграх у Токіо 2020 у конференц-центрів Чібі, Японія, 4 серпня 2021 року.

Головний акцент й увага — на Жанові Беленюку. Ця Олімпіада стане третьою в його кар’єрі. Дві попередні були вдалими: у Ріо українець здобув срібло, у Токіо — золото. Сподіваємося, що позитивна тенденція збережеться в Парижі.

Фото: EPA/UPG Makuhari Messe в Чібі, Японія, 4 серпня 2021 року. Cрібний призер Парвіз Насібов позує з медаллю в греко-римській боротьбі серед чоловіків у категорії до 67 кг на Олімпійських іграх у Токіо 2020 у конференц-центрів Чібі, Японія, 4 серпня 2021 року.

Ще один претендент на успіх — Парвіз Насібов. На минулих Іграх він став другим, тож зараз прагне покращити результат.

Медальні шанси є й у жіночої збірної: в Ірини Коляденко, яка здобула бронзу в Токіо, та Оксани Лівач, яка на ліцензійному турнірі здолала азербайджанку українського походження, чотириразову призерку Олімпійських ігор Марію Стадник.

Збірна України зі спортивної гімнастики

У спортивній гімнастиці наші сподівання і на команду, і на персоналії.

На першості Європи команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха стала чемпіоном. Хлопці прагнуть здобути нагороду й мають для цього всі шанси.

Фото: EPA/UPG FIG у Ліверпулі, Велика Британія, 4 листопада 2022 року. Ілля Ковтун з України виступає у фіналі чоловічого багатоборства під час 51-го Чемпіонату світу зі спортивної гімнастикиу Ліверпулі, Велика Британія, 4 листопада 2022 року.

Показати себе наші гімнасти можуть і в особистих змаганнях. Уся концентрація тут на Олегові Верняєву й Іллі Ковтуну.

Дар’я Білодід

Її сльози на Олімпіаді в Токіо й досі стоять перед очима. Тоді Дар’я Білодід точно не розраховувала на бронзову нагороду…

Фото: EPA/UPG Кая Кайзер зі Словенії (праворуч) проти Дар'ї Білодід (ліворуч) під час поєдинку за золоту медаль серед жінок у ваговій категорії до 57 кг на Чемпіонаті Європи з дзюдо в Загребі, Хорватія, 25 квітня 2024 року.

У Парижі вона виступатиме в новій ваговій категорії, у якій вже стала чемпіонкою Європи.

Не варто також списувати з рахунків Богдана Ядова, Дільшота Халматова та Єлизавету Литвиненко, які за умови гарного жереба теж здатні боротися за медаль.

Водні види спорту

Тут лідером буде ще один мультимедаліст Ігор у Токіо Михайло Романчук. Йому, як і Людмилі Лузан, бракує золотої медал. У Парижі матиме дві спроби здобути її. Пливтиме у своїх коронних дисциплінах — це 800 і 1500 метрів вільним стилем.

Фото: EPA/UPG Михайло Романчук святкує перемогу у фіналі на дистанції 800 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія, 19 червня 2024 року.

Гучно заявив про себе і 22-річний Владислав Бухов. На Чемпіонаті світу став чемпіоном на 50-метрівці вільним стилем, тож ця перемога мотивує та додає впевненості перед його першою Олімпіадою.

Шанси на медаль є і в сестер-близнючок Марини та Владислави Алексіївих. Дівчата стануть єдиними представницями України в артистичному плаванні та будуть змагатись у дуеті. До речі, незважаючи на важкий сезон, вони здобули золото на етапі Кубка світу в Монпельє. Змінили програму та їдуть у Париж з медальними амбіціями.

Фото: EPA/UPG FINA у Досі, Катар, 10 лютого 2024 року. Олексій Середа бере участь у фіналі з вишки 10 метрів на Чемпіонаті світу з водних видів спортуу Досі, Катар, 10 лютого 2024 року.

Особливо уважно спостерігатимемо за стрибками у воду. Наші дайвери кваліфікувалися на сім олімпійських дисциплін. Звісно, головна надія — це Олексій Середа. Він майже повністю відновився від травми та представлятиме Україну в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки й у синхроні з Кіріллом Болюхом на цій самій висоті.

Харлан і її команда

Олімпіада в Парижі стане вже п’ятою для Ольги Харлан. У її скарбничці командне золото у 2008-му та срібло у 2016-му, бронзові медалі Ігор-2012 і 2016 в особистому заліку. Зараз Ольга перебуває в гарній формі, тож зможе поборотися за місце на п'єдесталі.

Фото: EPA/UPG FIE з фехтування в Мілані, Італія, 29 липня 2023 року. Ольга Харлан під час поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату світуз фехтування в Мілані, Італія, 29 липня 2023 року.

Нагороду в командному заліку вона виборюватиме разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

Олена Костевич

Вона є абсолютною рекордсменкою української збірної: ця Олімпіада стане для неї шостою.

Фото: EPA/UPG Олена Костевич (ліворуч) й Олег Омельчук (праворуч) з України, нагороджені бронзовими медалями після третього місця у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів на Олімпійських іграх у Токіо-2020 у таборі Асака в Нерімі, Токіо, Японія, 27 липня 2021 року.

20 років тому на Олімпійських іграх в Афінах Олена Костевич здобула золото у стрільбі з пневматичного пістолета. У Лондоні-2012 — дві бронзи (стрільба з 10 й 25 метрів), у Токіо-2020 — ще одну (стрільба мікст на 10 метрів з Олегом Омельчуком).

На досвіді можна поповнити скарбничку.

Еліна Світоліна

Не варто списувати з рахунків приму українського тенісу Еліну Світоліну. Після бронзового тріумфу на Іграх в Токіо в її житті сталося багато змін.

Фото: EPA/UPG Ariake Coliseum у Токіо, Японія, 31 липня 2021 року. Еліна Світоліна реагує на перемогу в матчі за бронзову медаль у жіночому одиночному розряді проти Олени Рибакіної з Казахстану під час тенісного турніру Олімпійських ігор 2020 уу Токіо, Японія, 31 липня 2021 року.

Еліна стала мамою та феєрично повернулася у великий теніс сильнішою та витривалішою. На Олімпіаді в Парижі точно належить до тих, хто зможе здобути нагороду.

Каміла Конотоп

У важкій атлетиці в нас лише одна представниця — 23-річна харків’янка Каміла Конотоп. Для неї Ігри в Парижі стануть другими в кар’єрі, і до них вона підходить у статусі другої важкоатлетки світового рейтингу.

Фото: EPA/UPG EWF 2024 у Софії, Болгарія, 14 лютого 2024 року. Каміла Конотоп на змаганнях у категорії до 59 кг серед жінок, Чемпіонат Європи з важкої атлетикиу Софії, Болгарія, 14 лютого 2024 року.

Чемпіонка Європи та призерка Чемпіонату світу спробує додати до списку нагород олімпійську медаль.

Футбольна збірна

Варто згадати й про нашу футбольну збірну, яка вперше в історії зіграє на Олімпійських іграх.

Фото: Анатолій Репін/УАФ Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань під час тренування.

На Олімпіаду-2024 тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем заявив 22 гравців. Команда розпочне свій шлях на Іграх уже 24 липня. У групі В Україна протистоятиме Іраку, Марокко й Аргентині.

Наостанок зазначимо, як казав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, Олімпіада — це той турнір, де перемогти може кожен, навіть той, на кого не ставили.

Олімпійські ігри в Парижі відкриють 26 липня. Віримо в кожного нашого спортсмена й бажаємо перемог.