Магучіх і компанія: головні надії України на медалі Олімпійських ігор у Парижі

Прогноз аналітиків
Перед кожною Олімпіадою аналітики Gracenote публікують прогноз кількості медалей окремих збірних. На думку експертів, фаворитом змагань є команда США, якій пророкують 123 нагороди, зокрема 37 золотих.
Збірна України може здобути 17: дві золоті, п'ять срібних і десять бронзових. У рейтингу команд синьо-жовтим прогнозують 14 позицію.
Якщо озирнутися й пригадати 2021-й, Ігри в Токіо, можна припустити, що Україна залишається на тому самому рівні, коли вона завоювала золото, шість срібних і 12 бронзових нагород. Очевидно, за три роки в деяких видах спорту змінилися лідери, дехто набув досвіду, а для когось Париж стане останнім шансом на золоту крапку в кар’єрі.
Ярослава Магучіх
Безсумнівно, передусім сподіваємося на золоту медаль у нашої висотниці Ярослави Магучіх. Українка стабільно демонструє високі результати, а на етапі Діамантової ліги в Парижі взагалі стала головною зіркою збірної та оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової.
Крім Росі, шанси на нагороду має Ірина Геращенко. Вона теж уміє стрибати понад два метри, тож цілком може нав’язати боротьбу суперницям у протистоянні за п’єдестал.
Марина Бех-Романчук
Олімпійські ігри в Парижі будуть для неї шансом повернути справедливість.
На Олімпіаді в Токіо Марина Бех-Романчук змагалась у стрибках у довжину. Боротьба тоді розпочалася вже на старті. Кваліфікаційним нормативом була відстань 6,75 м. У першому стрибку Марина показала результат 6,71 м, а дві наступні спроби були із заступом. Однак спортсменка кваліфікувалася до фіналу з десятого місця.
Там повторилася історія із заступами. Вона зробила їх у перших двох спробах, тож третій стрибок міг стати останнім. Утім українка впоралася з нервами й показала 6,88 м, що перемістило її на п'яте місце. У наступних спробах Марина знову помилялась, тож завершила змагання п’ятою.
На цих Олімпійських іграх Марина виступатиме у відносно новій для себе дисципліні — потрійному стрибку. Вона вже стала чемпіонкою Європи у ньому, а також здобувала нагороди на етапах Діамантової ліги.
Окрім того, Ігри в Парижі через травму ахілла пропустить головна конкурентка Марини — представниця Венесуели Юлімар Рохас. Тож шанси Бех-Романчук на медаль найвищого ґатунку зростають.
Олександр Хижняк
Для лідера української збірної це другий похід за золотою медаллю. Ніхто досі не може забути ту прикру поразку Олександра Хижняка у фіналі Олімпійських ігор у Токіо. Як і сам Олександр, який сконцентрувався на золоті в Парижі.
Хижняк змінив вагу — тепер боксуватиме в категорії 80 кг. Причому це не вплинуло на його форму: він продовжує переконливо перемагати.
Українець не залишив шансів жодному супернику на Європейських іграх, де й виборов ліцензію на Олімпійські ігри. Єдине, що турбує кожного фана Хижняка — відсутність практики, адже торішні Європейські ігри були останніми змаганнями українця перед Олімпіадою.
На тренуванні він травмувався, його прооперували. Головний тренер збірної Дмитро Сосновський запевнив, що зараз Олександр повністю відновився. Боксер має ідеальний шанс здійснити спортивну мрію.
Людмила Лузан
Лузан є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі. На минулих Іграх українка вразила — стала мультимедалісткою.
У скарбничці Лузан відсутнє лише олімпійське золото. Здобути заповітну медаль Людмила зможе в одиночному запливі на 200 м і в каное-двійці разом з Анастасією Четверіковою.
До речі, Людмила не єдина серед українців у веслуванні може здобути нагороду. Рекомендуємо уважно стежити за виступом чоловічої байдарки-четвірки.
Збірна України з боротьби
Ця команда здатна принести не одну й навіть не дві медалі.
Головний акцент й увага — на Жанові Беленюку. Ця Олімпіада стане третьою в його кар’єрі. Дві попередні були вдалими: у Ріо українець здобув срібло, у Токіо — золото. Сподіваємося, що позитивна тенденція збережеться в Парижі.
Ще один претендент на успіх — Парвіз Насібов. На минулих Іграх він став другим, тож зараз прагне покращити результат.
Медальні шанси є й у жіночої збірної: в Ірини Коляденко, яка здобула бронзу в Токіо, та Оксани Лівач, яка на ліцензійному турнірі здолала азербайджанку українського походження, чотириразову призерку Олімпійських ігор Марію Стадник.
Збірна України зі спортивної гімнастики
У спортивній гімнастиці наші сподівання і на команду, і на персоналії.
На першості Європи команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Ігоря Радівілова, Назара Чепурного та Радомира Стельмаха стала чемпіоном. Хлопці прагнуть здобути нагороду й мають для цього всі шанси.
Показати себе наші гімнасти можуть і в особистих змаганнях. Уся концентрація тут на Олегові Верняєву й Іллі Ковтуну.
Дар’я Білодід
Її сльози на Олімпіаді в Токіо й досі стоять перед очима. Тоді Дар’я Білодід точно не розраховувала на бронзову нагороду…
У Парижі вона виступатиме в новій ваговій категорії, у якій вже стала чемпіонкою Європи.
Не варто також списувати з рахунків Богдана Ядова, Дільшота Халматова та Єлизавету Литвиненко, які за умови гарного жереба теж здатні боротися за медаль.
Водні види спорту
Тут лідером буде ще один мультимедаліст Ігор у Токіо Михайло Романчук. Йому, як і Людмилі Лузан, бракує золотої медал. У Парижі матиме дві спроби здобути її. Пливтиме у своїх коронних дисциплінах — це 800 і 1500 метрів вільним стилем.
Гучно заявив про себе і 22-річний Владислав Бухов. На Чемпіонаті світу став чемпіоном на 50-метрівці вільним стилем, тож ця перемога мотивує та додає впевненості перед його першою Олімпіадою.
Шанси на медаль є і в сестер-близнючок Марини та Владислави Алексіївих. Дівчата стануть єдиними представницями України в артистичному плаванні та будуть змагатись у дуеті. До речі, незважаючи на важкий сезон, вони здобули золото на етапі Кубка світу в Монпельє. Змінили програму та їдуть у Париж з медальними амбіціями.
Особливо уважно спостерігатимемо за стрибками у воду. Наші дайвери кваліфікувалися на сім олімпійських дисциплін. Звісно, головна надія — це Олексій Середа. Він майже повністю відновився від травми та представлятиме Україну в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки й у синхроні з Кіріллом Болюхом на цій самій висоті.
Харлан і її команда
Олімпіада в Парижі стане вже п’ятою для Ольги Харлан. У її скарбничці командне золото у 2008-му та срібло у 2016-му, бронзові медалі Ігор-2012 і 2016 в особистому заліку. Зараз Ольга перебуває в гарній формі, тож зможе поборотися за місце на п'єдесталі.
Нагороду в командному заліку вона виборюватиме разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.
Олена Костевич
Вона є абсолютною рекордсменкою української збірної: ця Олімпіада стане для неї шостою.
20 років тому на Олімпійських іграх в Афінах Олена Костевич здобула золото у стрільбі з пневматичного пістолета. У Лондоні-2012 — дві бронзи (стрільба з 10 й 25 метрів), у Токіо-2020 — ще одну (стрільба мікст на 10 метрів з Олегом Омельчуком).
На досвіді можна поповнити скарбничку.
Еліна Світоліна
Не варто списувати з рахунків приму українського тенісу Еліну Світоліну. Після бронзового тріумфу на Іграх в Токіо в її житті сталося багато змін.
Еліна стала мамою та феєрично повернулася у великий теніс сильнішою та витривалішою. На Олімпіаді в Парижі точно належить до тих, хто зможе здобути нагороду.
Каміла Конотоп
У важкій атлетиці в нас лише одна представниця — 23-річна харків’янка Каміла Конотоп. Для неї Ігри в Парижі стануть другими в кар’єрі, і до них вона підходить у статусі другої важкоатлетки світового рейтингу.
Чемпіонка Європи та призерка Чемпіонату світу спробує додати до списку нагород олімпійську медаль.
Футбольна збірна
Варто згадати й про нашу футбольну збірну, яка вперше в історії зіграє на Олімпійських іграх.
На Олімпіаду-2024 тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем заявив 22 гравців. Команда розпочне свій шлях на Іграх уже 24 липня. У групі В Україна протистоятиме Іраку, Марокко й Аргентині.
Наостанок зазначимо, як казав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, Олімпіада — це той турнір, де перемогти може кожен, навіть той, на кого не ставили.
Олімпійські ігри в Парижі відкриють 26 липня. Віримо в кожного нашого спортсмена й бажаємо перемог.