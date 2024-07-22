Збірна України U-19 перемогла Італію та вийшла до півфіналу Євро-2024

Збірна України з футболу U-19 здолала Італію (3:2) у своєму третьому матчі на Євро-2024.
Про це повідомили на сайті УАФ.
У складі української команди відзначилися Геннадій Синчук, Данило Кревсун і Матвій Пономаренко.
Перемога дозволила підопічним Дмитра Михайленка вийти до півфіналу Євро-2024. В 1/2 фіналу вони зустрінуться зі збірною Франції або Іспанії.
Звитяга над італійцями також гарантувала українській збірній путівку на ЧС-2025 U-20.
Нагадаємо, олімпійська збірна України з футболу зіграє на дебютних Олімпійських іграх у Парижі. Команда Руслана Ротаня розпочне турнір у групі В з Аргентиною, Марокко та Іраном.