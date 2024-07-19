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Євро-2024 (U-19): Україна вдруге зіграла у безгольову нічию

Шанси команди Дмитра Михайленка на вихід з групи зменшилися.

Євро-2024 (U-19): Україна вдруге зіграла у безгольову нічию
Україна - Норвегія 0:0
Фото: УАФ

У другому турі групового етапу юнацького чемпіонату Європи з футболу збірна України знову не змогла здобути перемогу. Підопічні Дмитра Михайленка на очах у президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка вдруге зіграли без пропущених м'ячів, але й і без забитих - цього разу проти однолітків із Норвегії.

Як повідомляє сайт УАФ, старт зустрічі краще провели скандинави, раз за разом загрожуючи воротам Крапивцова. Наш голкіпер впорався, часом не без допомоги каркасу. Другий тайм видався для синьо-жовтих більш продуктивним, вдавалося створити моменти на чужій половині поля, але до голів справа так і не дійшла. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0:0.

У нашій групі вже оформила путівку до плей-оф з першого місця Італія - шість очок. Саме проти "Скуадри Адзурри" українцям грати у наступному поєдинку. Перемога гарантує потрапляння у півфінал, а в разі нічиєї потрібно сподіватися на такий же результат паралельного матчу Норвегія - Північна Ірландія. Третє місце дає право на участь у стиковому матчі за вихід на чемпіонат світу U-20.  

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