Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Як ти, море? «Уявіть, що поруч з вами хвора людина, але у вашій досяжності тільки її рука і пульс»
Як ти, море? «Уявіть, що поруч з вами хвора людина, але у вашій досяжності тільки її рука і пульс»
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Збірна України з футболу U-19 стартувала на Євро з нічиєї

Підопічні Дмитра Михайленка поділили очки з господарями турніру.

Збірна України з футболу U-19 стартувала на Євро з нічиєї
Україна - Північна Ірландія 0:0
Фото: УАФ

Одне Євро завершилося, інше розпочалося: у Північній Ірландії збірна України U-19 стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи. Юнаки під проводом Дмитра Михайленка зіграли з господарями турніру.

Маючи перевагу за володінням м'ячем, синьо-жовті так і не змогли конвертувати це у забиті м'ячі. А перед перервою ледь не пропустили, але голкіпер Владислав Крапивцов здійнив сейв.

На 87-ій хвилині з лави запасних вийшов Крістіан Шевченко - син легенди українського футболу та чинного президента асоціації Андрія Шевченка. Відзначитися йому не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

У групі українці також протистоятимуть одноліткам із Норвегії та Італії. Дві найкращих команди виходять у плей-оф та отримують путівки на чемпіонат світу U-20 2025 року. Ще одне місце на Мундіалі розіграють у стиковому матчі збірні, які посядуть треті місця на груповому етапі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies