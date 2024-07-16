Збірна України з футболу U-19 стартувала на Євро з нічиєї

Одне Євро завершилося, інше розпочалося: у Північній Ірландії збірна України U-19 стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи. Юнаки під проводом Дмитра Михайленка зіграли з господарями турніру.

Маючи перевагу за володінням м'ячем, синьо-жовті так і не змогли конвертувати це у забиті м'ячі. А перед перервою ледь не пропустили, але голкіпер Владислав Крапивцов здійнив сейв.

На 87-ій хвилині з лави запасних вийшов Крістіан Шевченко - син легенди українського футболу та чинного президента асоціації Андрія Шевченка. Відзначитися йому не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

У групі українці також протистоятимуть одноліткам із Норвегії та Італії. Дві найкращих команди виходять у плей-оф та отримують путівки на чемпіонат світу U-20 2025 року. Ще одне місце на Мундіалі розіграють у стиковому матчі збірні, які посядуть треті місця на груповому етапі.