Тріумф Алькараса, стабільність чеського тенісу та результати українок — підсумки Вімблдону-2024

14 липня в Лондоні завершився черговий розіграш Вімблдону — головного трав’яного грендслему в тенісі. Про українок і переможців останнього великого турніру перед Олімпійськими іграми — далі в матеріалі.

Карлос Алькарас з Іспанії святкує перемогу у фіналі чоловічого одиночного розряду проти Новака Джоковича з Сербїі на чемпіонаті

Нова доба в чоловічому тенісі

Упродовж багатьох років на вершині чоловічого тенісу перебували троє: Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Новак Джокович. Вони вигравали все, що можна, здобули на турнірах серії грендслем 66 чемпіонських титулів на трьох. І якщо Федерер уже завершив кар’єру, а Надаль заліковує травми, то Новак Джокович залишається в топі.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії під час фіналу чоловічого одиночного розряду проти Новака Джоковича з Сербії на Вімблдоні, Велика Британія.

Серб довів свою профпридатність на цьогорічному Вімблдоні. Він дійшов до фіналу, де йому протистояв молодий, проте вже титулований іспанець Карлос Алькарас. Матч пройшов за повного домінування чинного чемпіона Вімблдону: Джоковичу вдалося виграти лише чотири гейми за два сети. Боротьбу нав’язав хіба що в третьому сеті. Утім і тут на тай-брейку стійкіші нерви були в Карлоса, який у підсумку здобув переконливу перемогу.

Карлос Алькарас — Новак Джокович — 6:2, 6:2, 7:6(4).

Чемпіонство на Вімблдоні — четвертий титул турнірів серії грендслем для 21-річного Алькараса. Крім того, він перемагав на US Open (2022), Вімблдоні (2023) і Ролан Гаррос (2024).

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії святкує з трофеєм у руках після перемоги в чоловічому фіналі проти Новака Джоковича з Сербії на Вімблдоні, Велика Британія.

Іспанець виграв усі чотири перші фінали рівня грендслем у кар’єрі — в історії Відкритої ери тенісу таке вдавалося лише Федереру.

Дебютний титул для Крейчикової на Вімблдоні

У жіночому одиночному розряді боротьба за корону точилася між чешкою Барборою Крейчиковою та італійкою Жасмін Паоліні.

Фото: EPA/UPG Барбора Крейчикова з Чехії подає під час фінального матчу серед жінок проти Жасмін Паоліні з Італії на Вімблдоні, Велика Британія.

Гра вийшла напрочуд непередбачуваною. Перший сет майже зразково провела Крейчикова, натомість у другій партії диктувала Паоліні й змогла перевести матч у третій сет. Боротьба в ньому точилась за кожен гейм. Першою помилилась італійка, чим холоднокровно скористалась Крейчикова й стала чемпіонкою Вімблдону.

Барбора Крейчикова — Жасмін Паоліні — 6:2, 2:6, 6:4.

На Вімблдоні Крейчикова перемогла вперше. Раніше, у 2021-му, вона вже була найкращою на турнірі серії грендслем — на Ролан Гаррос. До слова, торік Вімблдон виграла Маркета Вондроушова, тому варто відзначити стабільність чеського жіночого тенісу.

Фото: EPA/UPG Барбора Крейчикова з Чехії цілує свій трофей після перемоги у фінальному матчі жіночого одиночного розряду проти Жасмін Паоліні з Італії на Вімблдоні в Лондоні, Велика Британія.

Крейчикова вписала своє ім’я в історію жіночого тенісу, причому не тільки в одиночному розряді. Вона сім разів тріумфувала в парному розряді, тричі в міксті, а також вигравала Олімпійські ігри в Токіо (парний розряд).

Українки на Вімблдоні

Виступи українок на Вімблдоні не були такими знаковими, як у Крейчикової, утім вони нав’язали боротьбу суперницям і гідно провели турнір. Варто нагадати, що в основній сітці Вімблдону взяли участь одразу 10 наших тенісисток, що стало рекордним показником для України.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна з України під час чвертьфінального матчу серед жінок проти Олени Рибакіної з Казахстану на Вімблдоні, Велика Британія.

Найкраще серед українок трав’яний мейджор провела Еліна Світоліна. Вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній.

Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Катерина Байндль завершили виступи вже на старті турніру. Юлія Стародубцева та Дарія Снігур поступились у другому колі, а Даяна Ястремська та Марта Костюк — у третьому раунді.

Фіаско в парному розряді

Яскравого виступу від наших тенісисток ми насправді чекали в парному розряді. На жаль, Надія Кіченок, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська не змогли проявити себе.

Великі, ба більше, чемпіонські сподівання були на зірковий дует Людмили Кіченок і латвійки Олени Остапенко. Напередодні Вімблдону дівчата здобули перемогу на престижному турнірі серії WTA, тож претендували на кубок Вімблдону. Та не так сталось, як гадалось! Кіченок й Остапенко завершили боротьбу вже у чвертьфіналі, де поступилися Катержині Сіняковій і Тейлор Таунсенд. До речі, саме чешка й американка виграли Вімблдон.

Далі буде

Наступний великий турнір — Олімпійські ігри. Кожна наша тенісистка матиме шанс гучно заявити про себе. На Іграх у Парижі Україну представлять шість спортсменок. В одиночному розряді змагатимуться Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. У парній сітці виступлять Людмила Кіченок і Надія Кіченок, Марта Костюк і Даяна Ястремська.